עצים קרסו על רכבים ברחבי הארץ: הנוסעים ניצלו בנס

שני אירועים חריגים התרחשו היום (שישי) ברחבי הארץ, כאשר עצים קרסו על רכבים בעקבות מזג האוויר הסוער. באשקלון, עץ קרס על רכב בזמן נסיעה, הוביל להתהפכותו והנהג נפצע באורח בינוני בלבד. בבני ברק, עצים קרסו על רכבים ובאורח נס אף אחד לא נזקק לטיפול רפואי.

כמו כן, כביש 90 באזור ים המלח נחסם הרמטית עקב הגשמים הכבדים וחשש לשיטפונות בין מצוקי דרגות למלונות ים המלח. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להימנע מלהגיע לאזור.

דוברות מד"א

כאמור, אחרי שבוע שמשי היום יירדו גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים בודדות מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בנוסף ינשבו רוחות עזות והים ייעשה מסוכן לרחצה, ואף לשיט ספינות. קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יירדו בצורה ניכרת, אך יהיו רגילות לעונה. בשעות הערב, ובמהלך הלילה הגשמים יתמעטו וייחלשו בהדרגה.