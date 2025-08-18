תוואי הרכבת הצפונית נחשף - אלה התחנות החדשות שיוקמו

מומלצים -

משרד התחבורה פרסם היום (שני) את תוואי הרכבת הצפונית שתחבר את כרמיאל לקריית שמונה. למעשה, מדובר במסילה מהירה שתחבר את רמת הגולן והגליל אל גוש דן – עם אפשרות ירידה גם דרך השדרה המרכזית. המכרזים יחלו בעוד כשנתיים ובמשרד התחבורה מאמינים שהרכבת תחל לנסוע בתוואי החדש בעוד 6-8 שנים.

באירוע החשיפה של הרכבת הצפונית, ראש מועצה איזורית גולן אורי קלנר נזף בשרה מירי רגב ובמתכננים על כך שהתוכנית מדירה את רמת הגולן, למעשה, תושבים יצטרכו לקחת אוטובוס עד לתחנה הקרובה ובחזרה. מנגד, ענו במשרד כי עובדים על שחרור שדות מוקשים והסטה של כביש 91 לצורך שדרוג התחבורה.. עם זאת, בפועל הנסיעה לתחנות הרכבת החשות עדיין ייקחו 45 דקות.

בין היתר, הודיעו במשרד התחבורה על הקמת שלוש תחנות: צחר, מרום הגליל וקריית שמונה. כמו כן, יוקמו צמד מנהרות – הארוכות בישראל: 24 ק”מ, בעומק של 350–400 מטר, מתחת לצפת ומירון (מקטע משזור–צחר).

שדרוג והקמת תחנות הרכבת החדשות:

• צחר – תיתן מענה לרמת הגולן, ראש פינה וחצור; נשקל רעיון לרכבל מצפת לתחנה.

• מרום הגליל – תשרת את תושבי האזור ובאי הר מירון.

• קריית שמונה – תשרת את אזור התעשייה, צפון רמת הגולן ותושבי האזור.

• תחנת כרמיאל – תשודרג ותותאם למסילה החדשה כדי לשרת את קהל היעד הרחב.

כבישים ותשתיות נלוות שייבנו וישודרגו:

• כבישים 85 ו-90: ייפתחו מחלפים חדשים בהתאם למסילה.

• מחלף חדש בכרמיאל + מחלף נוסף בנחף.

• כביש 85 יוסט לטובת פינוי התוואי למסילה.

• כביש 90 יוסט לכיוון צחר, גם כן לפינוי התוואי.

• חיבור לתשתיות חשמל ומים כבר בתהליך.

מבחינת עבודות והיערכות, החלו אתמול בלילה לבצע קידוחי קרקע לאורך הקו לטובת חקר האדמה. צוותי הפקעות מונו ויפנו בקרוב לרשויות ויהיו מערכות TBM (מכונות קידוח מנהרות) – ארבע מכונות שיובאו לפרויקט. התקציב: כ־15 מיליארד שקלים.