חמישה ימים לפני יום העצמאות וההכנות לטקס המשואות בהר הרצל בעיצומן. החזרות יוקלטו וישודרו במקרה של חזרה ללחימה או במקרה של איום על ירי טילים. השרה מירי רגב, שזה הטקס העשירי שהיא אחראית על הפקתו, התייחסה היום לנסיבות המיוחדות שבהן הוא מתקיים גם השנה, ולסערת משיאי המשואות.

האמירה "נערכים לכל תרחיש" נשמעת מובנת מאליה בימים אלו - גם בהיקשר של הטקס המרגש והמאחד ביותר בישראל.

גיבורי המלחמה, חוקרים ואישים פורצי דרך ברפואה, בביטחון המדינה, בכלכלה וביזמות, בתרבות, ברווחה ובחיזוק הסולידריות והאחדות בחברה בישראל יעלו לשאת משואה וההתרגשות בשיאה.

אחרי שנתיים וחצי של מלחמה ומעבר להפוגה זמנית במערכה מול איראן, יוסטו כמה ממערכות ההגנה האוויריות של ישראל להר הרצל - אך הפעם השימוש בהן יהיה שונה לגמרי.