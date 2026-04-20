ישראל נכנסה ליממת אבל לאומית עם השמעת צפירת זיכרון בת דקה אחת שהדהדה הערב (שני) בכל רחבי המדינה בשעה 20:00 בדיוק. הטקס המרכזי ברחבת הכותל המערבי פתח את אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, בסימן הקשר הבלתי נפרד בין דורות הלוחמים מאז קום המדינה ועד למערכות האחרונות.

כשעה לפני תחילת הטקס, דגלי ישראל ברחבת משכן הכנסת הורדו לחצי התורן במעמד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

הדלקת נר הזיכרון בוצעה על ידי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, כאשר לצידו שתי נשים המייצגות את מחיר הדמים הישראלי לאורך יובל שנים: תומר זיסר ולאה זוהר. תומר היא אלמנתו של רב-סרן עילי זיסר, מפקד צוות ביחידת סיירת מטכ"ל, שנפל בקרב הגבורה בכפר עזה ב-7 באוקטובר 2023. סבתה, לאה זוהר, היא אלמנתו של סמל ראשון צפניה סולומון, לוחם חיל הצנחנים שנפל בקרב מול קומנדו מצרי במלחמת יום הכיפורים, בדיוק 50 שנה לפני נפילת נכדו.

סגן-אלוף במילואים יעקב (יקי) קליין, מפקד גדוד "אריות השומרון", הקריא את תפילת "יזכור" כשהוא נושא על גופו את פציעתו הקשה. קליין, שהקפיץ את גדודו ב-7 באוקטובר עוד לפני שקיבל פקודה רשמית, נפצע אנושות בינואר 2025 ממטען גחון במהלך פעילות מבצעית בשומרון, באירוע בו נהרגו שניים מלוחמיו.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש המטה הכללי, רב-אלוף איל זמיר, הגיעו לרחבה כשהם מלווים בקצינים בכירים המייצגים את צבא ההגנה לישראל בהם אלוף משנה רעות רטיג וייס, מפקדת חטיבת "קלע דוד", ואלוף משנה מאיר אוחיון, מפקד חטיבת "אלכסנדרוני".

בנאומו העלה נשיא המדינה יצחק הרצוג על נס את "שירת החיילים" - המורשת שהותירו אחריהם אלפי הנופלים והנופלות: "בשנתיים וחצי האחרונות ארצנו התמלאה בדמותם - בכל קרן רחוב - מחייכות אלינו פנים תמימות ויפות, ולצידן שורה קצרה. דרישת שלום של גיבורים, כמו צוואות, בכל פינה. נופלות ונופלים, שם, ותמונה. וליד כל אחת מן הפנים - משפט, ציטוט, או בקשה: "אל תפסיקו לרקוד". "בחיוך!". "היו טובים, הכי טובים!" "כמה כח יש לנו!" מילים, שמתחברות - לשיר אחד גדול, צלילי זכרון על מדבקות - "שירת הסטיקר" של דורנו - שירת החיילים שהלכו מעמנו, שירו של דור מופלא. זהו שיר של חיילים, לוחמות ולוחמים, שנלחמו ונפלו - על הזכות לשיר את שירת עמנו - על הזכות של כולנו לשאת, את שירת החיים".

הנשיא שיתף בסיפורי גבורה מטלטלים, בהם סיפורו של רס"ן ד"ר איתן מנחם נאמן שנפל כשידו אוחזת ברימון חי כדי להגן על חבריו, ורס"ל מאהר חטאר, החלל הצה"לי הראשון שנטמן בחלקה צבאית בכפר מג'דל שמס. הרצוג הדגיש כי ישראל אינה חיה על חרבה אלא לצידה: "נאחז בה בעת הצורך, כמו עכשיו - ביד האחת, והיא תהיה חדה ונחושה. אך הרוח תמיד תהיה - וחייבת להיות - עוצמתית ונטועה ביד השנייה. הרוח, כן, הרוח - החולמת, הרוצה טוב. הרוח השואפת לשלום לחירות ולכבוד. הרוח שמלאה באמונה, באהבת האדם, העם והארץ. זוהי הרוח שיכולה לכל האתגרים, זוהי הרוח שבזכותה, מתוך הכאב אנו קמים, זוהי הרוח, שאנו מאחלים לפצועים - שאיתה ישובו למסלול החיים. זו הרוח שעומדת בבסיסם של כל השירים. רוח של עם, שבזכותה הוא מגיע להישגים מדהימים. הרוח הזו - היא הרוח עליה אנחנו נלחמים. החרב - היא כלי בידינו, אבל הרוח - היא מטרתנו".

בנאומו בטקס התייחס הרמטכ"ל לשוויון בנטל, ולמערכה האחרונה באיראן: "לנצח נהלך כשאנו חגורים בחרב כדי להבטיח חזון של שגשוג, צמיחה ושלום עבור ילדינו ונכדינו. כדי להגשים את החזון, נדרשת מאיתנו כעם, מכל חלקי העם, שותפות עמוקה במשימת הביטחון ונשיאה בנטל מתוך למידה והשתנות. יצאנו למערכה חסרת תקדים נגד המשטר האיראני אשר במשך שנים בנה תוכנית להשמדת מדינת ישראל ופיתח יכולות מעשיות להגשמתה. לא החרשנו מול שליחותנו ההיסטורית, תקפנו בעוצמה וסיכלנו את תוכניות המשטר. נמשיך לעמוד על המשמר, לא נאפשר לאיראן לממש את שאיפותיה ונבטיח את נצח ישראל".

הטקס כלל הקראת שירים ותפילות המדגישים את מחיר השכול לאורך השנים. המנחה דן כנר הקריא את שירה של מרים ילן-שטקליס, "זכרו אותי", שנכתב לזכרה של רחל זלצר-רייס שנפלה בקרב על ירושלים בשנת 1948. תפילת קדיש הוקראה על ידי תא"ל (מיל') יאיר וולנסקי, מבקר מערכת הביטחון, ששכל את בנו סמל אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל, לוחם שריון בחטיבה 7 בדרום לבנון במהלך מבצע "שאגת הארי". בהמשך הוקרא פרק פ"ג בתהילים על ידי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ', ותפילה לנשמות הקדושים מפי הרב הראשי לצבא ההגנה לישראל, תת-אלוף הרב איל קרים.