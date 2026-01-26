משפחת גואילי בהצהרה: "הגאווה יותר חזקה מהעצב" | התגובות הנרגשות

לאחר 843 ימים, היום (שני) חזר החלל החטוף האחרון ברצועת עזה רן גואילי. התגובות המרגשות הגיעו מכל רחבי מהמדינה, מראש הממשלה, שרים, שורדי שבי ומועצות בעוטף.

משפחתו קיימה מסיבת עיתונאים הערב. אמו טליק מסרה: "אני רוצה להודות לכל התקשורת שליוותה אותנו בשנתיים וארבע חודשים האחרונות. הגאווה יותר חזקה מהעצב, סגרנו מעגל - רני חזר הביתה ואנחנו הכי גאים בו בעולם".

אביו איציק סיפר: "קיבלתי את רני וחיבקתי אותו. אם הייתם שואלים אותו איך היה רוצה ללכת - זו הדרך, הוא הציל את עם ישראל ועכשיו נתנו לו את הכבוד שמגיע לו, הוא מאחד את העם".

אחיו עמרי הוסיף: "קיבלתי פרס להיות אח של גיבור, הגאווה ממלאת אותנו ובזכות זה העצב הרבה יותר קטן".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחה לכתבים: "אני שמח לבשר לאזרחי ישראל שבישרתי עכשיו למשפחת גואילי שכוחותינו מצאו את רני, והוא כרגע בדרך הביתה. זה הישג בלתי רגיל של מדינת ישראל. הבטחנו להחזיר את כולם - והחזרנו את כולם, עד האחרון שבהם. רני גיבור ישראל נכנס ראשון יצא אחרון, זהו הישג כביר לצה"ל, למדינה ולאזרחים שנתתם לנו את הגיבוי להשלים את המלאכה".

טליק גואילי, אמו של רן, כתבה בחשבון הפייסבוק שלה: "הראשון לצאת האחרון לחזור. הגיבור שלנו".

נשיא ארצות הברית דונאלד טראמפ פירסם: "זה עתה חילצנו את גופת החטוף האחרון בעזה. כך, חילצנו את כל 20 החטופים החיים, ואת כל המתים. עבודה מדהימה, רוב האנשים חשבו שזה דבר בלתי אפשרי. מזל טוב לצוות האלופים הנפלא שלי".

הרמטכ"ל אייל זמיר שוחח עם משפחת גואילי לאחר זיהוי בנם במבצע "לב אמיץ" בצפון רצועת עזה: "עמדנו בהבטחה שלא משאירים אף אחד מאחור - חיילי צה"ל, הלוחמים בחזית וכל העם מתרגשים על חזרתו של רן לקבר ישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "מברך על השלמת הליך הזיהוי של החלל החטוף, גיבור ישראל רן גואילי, שסוף סוף יושב לקבורה ראויה בישראל. אני מחבק את משפחתו, יודע כמה נלחמתם לשובו, ומחזק את כוחות הביטחון שעשו הכל כדי להשיבו".

שורדת השבי אמילי דמארי פירסמה בחשבון האינסטגרם שלה: "ישתבח שמו לעד, רן גואילי יגיע לקבורה הראויה לו. טליק ואיציק, עם ישראל איתכם, שולחת את כל החיזוקים שבעולם".

גם שורד השבי זיו ברמן אמר: "843 יום חיכינו לרן גואילי - היום זה נגמר, כיכר החטופים נסגרת. יש!, הוא בבית".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הוריד את סיכת החטופים ומסר: "רני גואילי הגיבור שב לנוף מולדתו לאחר 843 יום! לוחם היס"ם שיצא להציל חיים - סוף סוף חוזר למדינתו, משפחתו ולאדמתו. עם שלם מתרגש עד דמעות. הלב של כולנו עם הוריו טליק ואיציק, והמשפחה כולה, שנאבקו מאבק אצילי והירואי להחזרתו. תודה מקרב לב לכל מי שהיה מעורב בהשבתו של רני. תודה על מבצע חשוב מאין כמותו והשלמת מצוות פדיון שבויים. מאז 2014 ולאחר שנים רבות וקשות - אין אזרח ישראלי ברצועת עזה. עם שלם התפלל וחיכה לרגע הזה - וכעת המעגל נסגר. יהי זכרו ברוך".

דוברות בית הנשיא

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "הבטחנו וקיימנו עד החטוף האחרון. רס"ל רן גואילי שב הביתה. בבוקר ה-7 באוקטובר, עם פרוץ מתקפת הטרור הרצחנית, רן מיהר לעוטף עזה, הצטרף באומץ ללחימה בקיבוץ עלומים, נלחם בגבורה יוצאת דופן, חיסל מחבלים רבים והגן בגופו על אזרחים - עד שנפל בקרב ונחטף לרצועת עזה. רן היה לוחם אמיץ, שפעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לאומית. גבורתו באותו בוקר קשה היא חלק מסיפור העמידה והנחישות של לוחמי וכוחות הביטחון אל מול מתקפת הטרור. השבתו של רן ז"ל לקבורה היא רגע כואב של סגירת מעגל - עם שובו של החטוף האחרון משטח רצועת עזה לאדמת ישראל. זהו רגע שמדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל ללוחמיה ולאזרחיה: להשיב כל אחד ואחת הביתה - כמו שהבטחנו למשפחות ולציבור בישראל. זאת הערבות ההדדית. אני מבקש למסור תנחומים מעומק הלב להוריו הגיבורים, טליק ואיציק, ולבני משפחתו, ומודה ללוחמינו הגיבורים על נחישות ומחויבות יוצאות דופן למען השבת כל חטופינו והגנה על אזרחינו. מערכת הביטחון תמשיך לפעול בנחישות לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל ולשמירה על הבית של כולנו. יהי זכרו של רני ברוך".

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי כתב: "אחד מהדיווחים הכי נפלאים מזה הרבה זמן! כל החטופים חזרו הביתה!".

שר התרבות מיקי זוהר: "ושבו בנים לגבולם. ברוך ה' החטוף האחרון חוזר לקבר ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "הראשון לצאת, האחרון לחזור. מאז אותו בוקר מר ונמהר בשבת השחורה בשבעה באוקטובר, הלב שלי עם משפחת גואילי. ליוויתי את המשפחה לאורך המסע המייסר הזה, דרך רגעי התקווה וייסורי חוסר הוודאות, והם הפכו עבורי לחלק בלתי נפרד מהלב. לפני מספר ימים בהילולת הבבא סאלי זכיתי לחבק את איציק אבא של רני להדליק איתו נרות להתפלל ולבקש לשובו של הבן. וזה קרה! היום, כשהתבשרנו על זיהויו והשבתו של רן לקבורה בישראל, הרגשות מעורבים ומטלטלים. הלב נשבר על אובדן של לוחם יס"ם, גיבור ישראל שנתן את חייו כדי להציל אחרים, ומשתתף בצערה הגדול של משפחת גואילי היקרה, לצד הקלה גדולה ושמחה על כך שרן כבר לא בידי האויב - הוא חזר הביתה ויובא לקבורה בישראל. רן היה חלק מאיתנו, חלק ממשפחת השוטרים והלוחמים שעומדים בחזית, שהיו חומת האש ב7.10, והיום, יחד עם כל עם ישראל, משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי מרכינים ראש, מצדיעים לרן הגיבור ומשתתפים באבל הכבד של משפחתו, יחד עם ההקלה הגדולה על שובו. משפחת גואילי היקרה, נמשיך ללוות אתכם, לחבק, ולא נעזוב אתכם לרגע. כפי שצעדנו יחד מאז השבעה באוקטובר, נמשיך לעמוד לצדכם לעד. רן היקר, לוחם וגיבור, ברוך הבא הביתה. יהי זכרך ברוך".

שר החוץ גדעון סער: "הנדר קוים. ‏החטוף החלל האחרון רן גואילי, שנפל בקרב בקיבוץ עלומים, הושב ויובא לקבר ישראל. ‏מברך את לוחמי וחיילי צה"ל ואת כל כוחות הביטחון על מאמציהם האדירים. ‏ב-7 באוקטובר רן היה בחופשה בזמן המתנה לניתוח. ‏למרות זאת, מיהר לעוטף כדי להגן על ארצו ועל עמו. הראשון לצאת, האחרון לחזור. לעולם לא נשכח את רן. ‏יהי זכרו ברוך".

חיילי צה"ל שרו "אני מאמין" אחרי שאיתרו את החלל החטוף רן גואילי ברצועת עזה.

הרמטכ"ל, מפקד פיקוד דרום, מפקדים ולוחמים מאוגדה 252 ברצועת עזה מצדיעים לרן גואילי בדרכו האחרונה.

בנוסף, המפכ"ל הנחה כי החל ממחר - כל ישיבה, דיון, כנס, מפגש, הדרכה, תדרוך ומשמרת ייפתחו בדקת דומיה לזכרו של רן גואילי.