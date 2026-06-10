במחאה על מעצר עריקים: מאות חרדים קיצוניים מפגינים ברחבי הארץ

מאות חרדים קיצוניים מפגינים היום (רביעי) במספר מוקדים ברחבי הארץ, זאת במחאה על מעצר עריקים מגיוס. לצד זאת, בפלג הירושלמי הודיעו כי מחר צפויות להיערך הפגנות בשורת מוקדים תחבורתיים אסטרטגיים באזור המרכז, אשר ישפיעו בין היתר על עורקי התחבורה הראשיים של גוש דן והסביבה.

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כאמור, מספר מוקדי הפגנות התפתחו עד כה, בהם כלא ניצן ברמלה, מגרש הרוסים בירושלים, בית המעצר באבו כביר וכלא הדרים בכביש 4 בין רעננה לנתניה.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "נעמוד בכל תוקף וכחומה בצורה נגד מסע הציד המביש של עולם התורה. ההניסיון הדיקטטורי של השלטונות לשבור את רוח המפגינים, תוך שימוש במעצרים פיקטיביים, רימוני הלם, אלות, ברכיות ואלימות קשה - וכעת אף בהפעלת השב"כ - לא ירתיע אותנו מן המאבק נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. עם ישראל שרד אלפי שנים מול גדולים ומאיימים מכם. גם במערכה הזאת נשרוד - ונעבור גם אתכם".