במועצות בצפון טוענים: נתוני חזרת המפונים נמוכים משפורסם

מטה תנופה לצפון פרסם היום (רביעי) נתוני חזרה ליישובים, אולם המועצות המקומיות טוענות לנתונים נמוכים יותר. כך למשל, על פי נתוני מועצת מטולה, האחוזים עומדים על פחות מ-35% לעומת 48%. בקריית שמונה קצת פחות מ-65% חזרה לעומת הנתון הרשום של 76%.

ראש מועצת מטולה דוד אזולאי מסר ל-i24NEWS: "לפי הנתונים שיש בידנו לצערי רק 38 אחוז חזרו ליישוב. הייתי שמח לחזרתם של כל תושבי מטולה לבתיהם לאחר המלחמה כבר עכשיו. אבל, כמי שמכיר את האוכלוסיה ואת המצב בשטח נכון להיום, אין לי ספק כי רוב התושבים ישובו לבתיהם וגם במקום אלו שלא חזרו יבואו אחרים במקומם".

עוד הוסיף: "אלקין וחבורתו יודעים היטב את המצב בשטח ובעיקר את המצב האמיתי בשטח בשיקום הצפון, שלצערי הוא רחוק מאוד ממה שהם מציגים. לעניות דעתי, הבנתי ומה שאני רואה בשטח, אין באמת תהליך אמיתי של שיקום הצפון ואת זה אני אומר כבר מזמן לעמיתי ראשי הרשויות ולמי שעומד במערכת הממשלתית".

כזכור, בתחילת המלחמה פונו מבתיהם תושבי הקיבוצים והמושבים הנמצאים בגבול הצפון, זאת בשל המצב הביטחוני. אירועים רבים שהתרחשו במהלך המלחמה, בהם חיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה והסכם הפסקת האש עם לבנון - שנחתם בסוף נובמבר 2024 - איפשרו חזרה הדרגתית של התושבים. עם זאת, עדיין לא ברור האם ומתי כולם יוכלו לשוב לבתיהם, שכן האזור ספג הרס רב, ובתי מגורים רבים נהרסו כליל וטרם שוקמו.