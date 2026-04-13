נתניהו ביד ושם: "לא תהיה שואה נוספת - מימשנו זאת הלכה למעשה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שני) נאום מוקלט בעצרת הפתיחה הממלכתית של יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם, שבו קשר בין זיכרון השואה לבין המערכה הביטחונית הנוכחית והדגיש כי ישראל "מימשה הלכה למעשה" את ההתחייבות שלא תתרחש שואה נוספת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בדבריו אמר נתניהו כי אם ישראל לא הייתה פועלת נגד תוכנית הגרעין האיראנית, אתרי הגרעין בנתנז, פורדו, איספהאן ופרצ'ין "היו עלולים להיזכר לדיראון עולם" בדומה למחנות ההשמדה הנאציים. הוא הוסיף כי ישראל, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, הנחיתה "את המכה הקשה בתולדותיה" על המשטר האיראני, וכי מדובר בהוכחה לעוצמתה של המדינה וליכולת שלה להגן על עצמה.

נתניהו התייחס בהרחבה ללחימה בזירות נוספות, בהן עזה, לבנון, סוריה ותימן, ואמר כי ישראל "מרסקת בשיטתיות את ציר הרשע האיראני". הוא ציין את חיסול בכירי חמאס וחיזבאללה, בהם מוחמד דף, יחיא סינוואר וחסן נסראללה, והדגיש את שיתוף הפעולה הביטחוני ההדוק עם ארצות הברית.

בנאומו מתח ראש הממשלה ביקורת על מדינות אירופה, שלדבריו מפגינות "חולשה מוסרית", והוסיף כי ישראל ממשיכה להוביל את המאבק בברבריות תוך הגנה על הציוויליזציה המערבית.

במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא בנאום משלו לאחדות לאומית והזהיר מפני קרע פנימי בצל המלחמה. לדבריו, "משפחה יכולה להתווכח - אך אסור לה להיקרע", והדגיש כי העם הישראלי חייב להישאר מאוחד מול האתגרים הביטחוניים והחברתיים.

הרצוג התייחס ללחימה המתמשכת בזירות השונות ולמחירים הכבדים של המערכה, לצד עלייה באנטישמיות בעולם, וקרא למנהיגי העולם לפעול באופן ממשי נגד התופעה. לדבריו, העם היהודי הוא "משפחה אחת", והחובה היא להמשיך ולשאת את זיכרון השואה לדורות הבאים.

בסיום דבריו אמר הרצוג כי למרות הקשיים והאובדן, מדינת ישראל תמשיך להיות "בית שהוא נס" וכי "כן, יהיה פה טוב".