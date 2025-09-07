מה שצריך לדעת לקראת הנחת אבן הפינה לפרויקט המטרו הגדול

מומלצים -

כמעט עשר שנים מאז שהממשלה החליטה על הקמת מטרו בגוש דן, ועשרות שנים אחרי שהונחו תכניות המתאר הראשונות שלו - פרויקט התשתיות הגדול והיקר בתולדות המדינה יוצא לדרך. בערך.

בטקס חגיגי מחר תונח אבן הפינה הראשונה לפרויקט, שהעבודות לקראתו בפועל כבר החלו.

על פי נת"ע העבודות יסתיימו ב-2040, לפחות - כבר חמש שנות איחור משנת היעד שנקבעה - כשמאחוריהן המלחמה, הקורונה, הקושי למצוא את המקורות התקציביים, וכן, גם לא מעט פוליטיקה - כולל של שרת התחבורה עצמה. אלא שגם שנת יעד זו, לפי גורמי המקצוע, אופטימית למדי.

לכשיעבוד, המטרו יחבר את גוש דן והשפלה בשלושה קווים תת קרקעיים, שישתרעו לאורך של כ-150 קילומטרים, ויחלשו על 25 רשויות מקומיות.

על פי התחזיות המטרו ישרת כשני מיליון נוסעים, מידי יום, ולכל הפחות יפחית את הלחץ בכבישים - שבאותן השנים כבר צפויים להכיל כ-10 מיליון כלי רכב - פי שלושה יותר ממספרם היום.

העלות חסרת התקדים של פרויקט המטרו נאמדת בכ-150 מיליארד שקלים - שכבר מעריכים שיהפכו ל-200 - (לגרפיקה 150-200 מיליארד שקלים) ובדרך, צפויים עוד לא מעט אתגרים; עשרות ואפילו מאות בנייני מגורים בגוש דן עתידים להיהרס כליל לטובת חפירת המטרו כשעד כה 11 אלף צווי הפקעה כבר נשלחו.

27 אלף דירות יהיו חשופות לרעשי הבנייה ויידרשו למיגון אקוסטי, ומחפירת המנהרות, יפונו כ40 מיליון קוב עפר - שייאלצו הרחבת מחצבות קיימות או אפילו הקמת איים מלאכותיים. בדרך לרכבת התחתית, יידרשו גם מסים חדשים ואפילו הקמה של תחנת כוח חדשה, ועדיין, בשלב זה, בממשלה מסמנים את האתגר המרכזי בהבאת חברות ביצוע בינלאומיות במציאות הפוליטית והביטחונית הנוכחי - מה שעשוי לייקר את העלויות עוד יותר. כך או כך, גזירת הסרט והקופונים, יבוצעו כבר מחר.