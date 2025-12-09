לפני החזרה הביתה לתאילנד: נפרדים מסותטיסאק רינטלאק

ארונו של החטוף החלל סותטיסאק רינטלאק ז"ל הוטס היום (שלישי) בחזרה לתאילנד, שם יזכה לקבורה נכונה. לפני ההמראה נערך עבורו טקס פרידה בנוכחות שגריר תאילנד בישראל בוניאריט ויצ'יינפונטו, שגרירת ישראל בתאילנד אלונה פישר-קם, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, נציגי המועצה האזורית אשכול, ומעסיקו של ריטנלאק בבארי.

מטה משפחות החטופים העביר מכתב ובו תנחומים למשפחתו של סותטיסאק רינטלאק: "ברצוננו להביע את צערנו הכבד על הירצחו של סותטיסאק בנכם האהוב. למדנו בשנתיים האחרונות שסותטיסאק הוא יליד העיירה ראטנאווי בתאילנד. הוא הועסק במטעים בנגב המערבי ונחשב עובד חרוץ ואהוב בקרב חבריו לעבודה. אנחנו, משפחות החטופים מישראל, שותפים לדרך הייסורים שעברתם - בחרדה לגורלו של סותטיסאק, באימה ובצער עם קבלת הידיעה על הירצחו ובדאגה שלא יוחזר. אנחנו מקווים שהשבתו לקבורה לצדכם בתאילנד תאפשר לנפשכם וודאות ומנוחה ושתדעו נחמה".

רינטלאק נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה על ידי ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. הוא עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. בתאריך 16 במאי 2024 נקבע מותו.

סותטיסאק עבד שנים רבות בחקלאות והגיע לישראל בשנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים, הוא הועסק במטעים בעוטף עזה, בהם גם בקיבוץ בארי ממנו נחטף, ונחשב עובד חרוץ ואהוב בקרב חבריו לעבודה.