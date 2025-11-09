המפכ"ל: "הפצ"רית ניסתה להתאבד, החיים שלה לא ורודים"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נפגשו היום (ראשון) עם דובי יודקין, אחיו של החלל סרן ישראל יודקין הי"ד, שנעצר אמש באלימות על ידי שוטרים, כשהפגין מול ביתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. במהלך הפגישה, שהתקיימה על אף המתיחות בין בן גביר ללוי בנושא חקירת הפצ"רית, אמר המפכ"ל כי תומר ירושלמי "ניסתה להתאבד, החיים שלה לא ורודים".

במהלך הפגישה הודגש כי מדיניות המשרד והמשטרה היא לנהוג באכיפה שוויונית כלפי כלל האזרחים ולאפשר את מימוש זכות המחאה לצד שמירה על הסדר הציבורי ולצד הקפדה על קיום מחאה בהתאם לכללים הקבועים. עוד הובהר כי אין מקום לאלימות מכל סוג שהוא וכי ככל שיש חריגה הרי שהיא תטופל בהתאם.

יודקין הודה לשר ולמפכ"ל על הזמנתם ועל האכפתיות שהפגינו ואמר כי הוא "מעריך מאוד את המשטרה ואת השוטרים והלוחמים על עבודת הקודש שהם עושים יום יום, למען ביטחון אזרחי ישראל".

כזכור, השר בן גביר נפגש מוקדם יותר היום עם המפכ"ל ועם בכירים נוספים במשטרה, ודן איתם בנושא חקירת פרשת ההדלפה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. במהלך הדיון המתוח אמר בן גביר כי הוא "לא מתערב בחקירה, אבל ההחלטה מי יפקח עליה וילווה אותה היא נטו של הממשלה. אנחנו לא רפובליקת בננות. השר לוין החליט ואתם צריכים לקיים".

נזכיר כי תומר ירושלמי פונתה הבוקר לבית החולים איכילוב לאחר שנטלה כדורי שינה. הקריאה שהתקבלה במד"א - צריכת יתר של תרופות. לאחר מכן, שוטרים הוצבו במחלקה לרפואה דחופה באיכילוב על מנת להשגיח על אשפוזה. לפי הערכה רפואית: היא נטלה כ-20 כדורים.

בתוך כך, המשטרה ביקשה היום להחמיר את התנאים המגבילים של תומר ירושלמי ולהוסיף צו איסור יציאה מהארץ עד ה-31 בדצמבר במקביל להפקדת הדרכון.