מטולה תוססת: הקהילה החדשה במושבה - וקולות הוותיקים

בעוד שבועיים נציין שנה לחיסול הדרמטי של נסראללה, היום ששינה את המציאות הביטחונית בצפון. עוד דרך ארוכה לשיקום יישובי הצפון, אבל במטולה קורה משהו חדש בשבועות האחרונים - אל וותיקי המושבה הצטרפו לאחרונה יותר מ-20 משפחות בני הציונות הדתית.

לצד הפריחה המחודשת והחיבוק שמקבלים התושבים החדשים, יש מי מוותיקי היישוב שחוששים משינוי הציביון של המקום. נוה דרומי עלתה השבוע צפונה לפגוש את הקהילה החדשה, ולשמוע את הקולות של ילידי המקום. מטולה תוססת, תרתי משמע.

