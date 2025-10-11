טרגדיה: בן זוגה של מפל אדם, שנרצחה בנובה, שם קץ לחייו

טרגדיה נוספת בקהילת שורדי הטבח בנובה: רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם ז"ל - שנרצחה במסיבת נובה ב-7 באוקטובר ואחותה של מעיין אדם – שם אמש (שישי) קץ לחייו. גופתו נמצאה ברכב בוער סמוך למחלף אודים, לאחר שכוחות כיבוי אש הוזעקו למקום. לוחמי האש איתרו את הרכב הבוער בכביש 2, ובמהלך פעולות הכיבוי נמצאה גופה בתוכו. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום. נסיבות האירוע נחקרות.

כשעה לפני שאותרה גופתו, פרסם רועי פוסט מצמרר ברשתות החברתיות, ובו כתב בין היתר:

"אני באמת מצטער, לא יכול לשאת את הכאב הזה יותר, אני נשרף מבפנים ואני לא מסוגל להכיל את זה יותר... אף אחד לא יבין אותי לעולם וזה בסדר, כי אתם לא יכולים להבין. אני רק רוצה שהסבל הזה ייגמר. אני חי, אבל מבפנים הכול מת. בבקשה תזכרו לי את הטוב".

בעמותת קהילת שבט הנובה הביעו צער עמוק על מותו:

"עמותת קהילת שבט הנובה מרכינה ראש בלב שבור לרסיסים ובצער עמוק ביותר על מותו של רועי שלו, חבר קהילה שהלך לעולמו בנסיבות טראגיות. רועי היה מעמודי התווך של הקהילה ומותו הוא בשורה בלתי נתפסת עבורנו... אנו מבקשים לזכור אותו ברגעיו היפים, את תמיכתו האמיצה בקהילה, ואת מסירותו לחבריו בשעתם הקשה ביותר".

העמותה קראה לציבור לשים לב לסימני מצוקה בקרב שורדי הטבח ובני המשפחות השכולות, ולפנות לעזרה במידת הצורך.

כזכור, שבוע לאחר ה-7 באוקטובר התאבדה גם אמו של רועי, רפאלה - מפני שלא יכלה להתמודד עם הכאב.

בפוסט נוסף שפרסם רועי לפני כחודשיים, ביום השנה השני לטבח בנובה, כתב דברים מצמררים לזכר מפל אדם והילי פרץ -זוגתו וחברתו הקרובה, שתיהן נרצחו במסיבה:

"שנתיים עברו מהיום הכי נוראי בחיים שלי... ושל מדינה שלמה. הגעגוע אליכן רק הולך וגדל, הכאב לא חולף עם הזמן - הוא תמיד שם, בכל מקום, כל הזמן. אני מלא כאב השנה אפילו יותר משנה שעברה. מפלי, תודה על הכל - רגעים שלא אשכח, אהבה טהורה וזוגיות הכי טובה שיכולתי לבקש. את הבן אדם הכי טוב שפגשתי בחיים".

אם אתם או מישהו שאתם מכירים נמצאים במצוקה - ניתן לפנות לעזרה:

קו החירום של ער"ן – 1201

או לעמותת "שבט הנובה" לקבלת תמיכה נוספת.