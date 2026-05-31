פעוטה בת שלושה חודשים נפטרה בביה"ח זיו, נסיבות המוות בבדיקה

הפעוטה הובלה לבית החולים זיו כשהיא במצב אנוש תוך מאמצי החייאה, אך הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה • סיבת המוות טרם ידועה

סיוון אלקלק מונייר
1 דקות קריאה
דוד כהן, פלאש90

פעוטה בת שלושה חודשים מחצור הגלילית נפטרה הבוקר (ראשון) לאחר שהובאה לבית החולים זיו בצפת כשהיא במצב אנוש. נסיבות המוות טרם ידועות, והן נמצאות בבדיקה.

מבית החולים נמסר: "לפני זמן קצר פונתה למרכז הרפואי זיו פעוטה כבת שלושה חודשים מחצור הגלילית, לאחר שבוצעו בה פעולות החייאה בשטח על ידי צוותי הרפואה. התינוקת הובאה למיון ילדים במצב אנוש, תוך כדי המשך פעולות החייאה. צוותי הרפואה בבית החולים המשיכו במאמצי ההחייאה המתקדמים, אך למרבה הצער, חרף המאמצים הרבים, נאלצו לקבוע את מותה".

"המשפחה מלווה בשעה קשה זו על ידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים של המרכז הרפואי. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. המרכז הרפואי משתתף בצערה הכבד של המשפחה".

