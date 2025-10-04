קריאת חירום: הדוקו שמביא את סיפור עובדי מד"א ב-7.10
"7 באוקטובר: קריאת חירום" היא סדרה תיעודית חדשה של HOT, המתפרשת על פני היממה הדרמטית ששינתה את המדינה • כתבתנו מביאה לראשונה את הסיפורים המטלטלים של אנשי מגן דוד אדום באותה השבת • צפו בכתבה המלאה
עדן בן שלושכתבת תרבות
1 דקות קריאה
הסדרה התיעודית החדשה של HOT: "7 באוקטובר: קריאת חירום" מתפרשת על פני היממה הדרמטית ששינתה את פני המדינה. כתבתנו עדן בן שלוש מביאה לראשונה את סיפוריהם האישיים והמטלטלים של כוחות ההצלה של מגן דוד אדום באותה השבת.
צפו בכתבה המלאה
