קריאת חירום: הדוקו שמביא את סיפור עובדי מד"א ב-7.10

"7 באוקטובר: קריאת חירום" היא סדרה תיעודית חדשה של HOT, המתפרשת על פני היממה הדרמטית ששינתה את המדינה • כתבתנו מביאה לראשונה את הסיפורים המטלטלים של אנשי מגן דוד אדום באותה השבת • צפו בכתבה המלאה