"למה שאשתוק?": האמא מרהט שבנה נרצח - ונלחמת נגד אלימות

וואג'יהה אבו סיאם, אם שכולה מהפזורה הבדואית שבנה נרצח באכזריות - מסרבת לשתוק. היא עוברת מבית ספר אחד למשנהו, ומספרת כיצד שני חבריו של בנה הרגו אותו - רק כי קינאו בו. בכך, היא מקווה לשנות את התרבות האלימה במגזר. הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הדרום טל סבג התלוותה אליה.

15 שנים בדיוק חלפו מאז הרצח המזעזע של קייס אבו סיאם ברהט. קייס, אז תלמיד מחונן בן 16, יצא לתפילה באולם הספורט בעיר בה גדל, שם היו גם בן דודו והשכן - חברי ילדותו.

השניים, כך התברר, רצחו את חברם מתוך קנאה בו, על שהצליח בלימודים וחברתית. הם רקמו את המזימה לקרוא לו לסייע בחילוץ סוס שנפל לוואדי כי ידעו שאהב בעלי חיים, ואז דקרו אותו פעמים רבות, ניפצו את סים הטלפון שלו ושרפו את גופתו.

במגזר הבדואי לא נהוג שהנשים מדברות, בוודאי שלא בפני קהל רב ובחלק מהשבטים מדובר בסיכון של ממש, אבל וואג'יהה אבו סיאם מסרבת לשתוק. בשנים האחרונות היא מגיעה לבתי הספר ומשתפת את הנערים בסיפור שלה - מתחננת שלא ילכו בדרך הזו. "לפני המקרה הייתי בן אדם אחר, הייתי שקטה אבל כשהגעתי למצב כזה למה שאשתוק?", היא שואלת באחת מהרצאותיה.

לאחרונה היא הצטרפה גם לתוכנית "חלאס לאלימות", שפועלת בתוך החברה ומנסה להילחם בתופעת האלימות הקשה במגזר.

וואג'יהה מזכירה לכולנו שמאחורי הנתונים על כמות הנרצחים שממשיכים לטפס בכל שנה, נמצאות משפחות וחברים שאיבדו את היקר להם מכל. באופן אמיץ וגלוי היא הפכה את האובדן שלה למשימת חייה - ומנסה להשפיע על בני הנוער, דור העתיד, בתקווה שהשינוי יגיע מפנים.