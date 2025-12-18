אביה של היימנוט קסאו בריאיון ל-i24NEWS: "לאחר שנתיים - סוף סוף יש לנו תקווה"

טספאי, אביה של הילדה היימנוט קסאו, סיפר היום (חמישי) בריאיון ל-i24NEWS על התחושות בימים אלו, עם הצפי להתפתחות חקירת היעלמות בתו. "אנחנו נמצאים בימים של דאגות וללא שינה, אך סוף סוף יש תקווה ואנחנו נאחזים בה - וזו היימנוט", אמר לכתבנו בצפון אוריה קשת.

טספאי קרא לציבור להשתתף בתהלוכה שתתקיים ביום ראשון מרחבת כיכר ציון לכותל. "איך יכול להיות שבמשך שנתיים אין שום קצה חוט? זו הסיבה שאנחנו דורשים מהשב"כ להיכנס לתמונה", אמר. אביה של היימנוט ציין כי לשירות יש "כלים ייחודיים וטכנולוגיות שיעזרו לנו, אך זה מעיד גם על הכשל המערכתי".

i24NEWS

לסיום ביקש אביה טספאי "שכל עם ישראל יתפלל כדי שהיימנוט תחזור הביתה ושהיא יעלו את המודעות, בכל ערך ובכל אמצעי וברשתות החברתיות".

כאמור, קצה החוט בפרשת היעלמותה של היימנוט קסאו הגיע לאחר מעצר של גבר שתועד בניסיון חטיפת ילדה בבאר שבע, שלה יש קשר עם הנעדרת. העצור חשוד גם בחטיפת היימנוט, אך הוא טען בחקירתו כי אין לו כל קשר להיעלמותה. "לא הייתי בצפת בזמן ההיעלמות".