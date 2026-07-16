תאונה קשה סמוך לכביש 6: אישה קיבלה דו"ח תנועה - ונדרסה למוות

תאונת דרכים קטלנית התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הולכת רגל בת 30 נדרסה למוות כשיצאה מרכבה. במשטרה מאשרים שהיא נעצרה על ידי שוטרים בחשד שביצעה עבירת תנועה, וכשיצאה מהרכב - נדרסה למוות. הנהגת הפוגעת נפצעה באורח קל.

לפי חקירה ראשונית של בוחני התנועה, הנהגת עמדה מעבר לשול, כשהנהגת סטתה מהנתיב ופגעה בה.

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על פי הודעת מד"א, חובשים ופרמידיקים הגיעו למקום, ואחרי בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותה של בת ה-30, שסבלה מחבלה רב מערכתית. אישה נוספת כבת 47 נפצעה קל ופונתה לבית החולים הלל-יפה שבחדרה. בוחני התנועה של מרחב מנשה במחוז חוף פתחו בחקירה.

פראמדיקית מד"א ליה בונדר וחובש רפואת חירום במד"א נור ג'מאל, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה. ראינו שני כלי רכב עם פגיעות פח ואישה כבת 30 שוכבת בשול הכביש כשהיא ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. מיד ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לנפגעת נוספת ולאחר מכן פינו אותה לבית החולים כשמצבה קל".

אתמול נהרגה בתאונה חזיתית באשדוד צעירה בת 30 שהייתה בהיריון מתקדם. היא הובהלה לבית החולים, שם הצליחו הרופאים ליילד את התינוקת בניתוח קיסרי דחוף, ולהציל את חייה. היום עדכנו בבית החולים אסותא באשדוד שמצבה של הפגית קשה, אך התייצב, ונרשם שיפור במצבה הנשימתי. היא ממשיכה להיות מאושפזת ומטופלת בפגייה של בית החולים. במקביל, צוותים רבים של בית החולים מלווים את בני המשפחה, מעניקים להם את כל התמיכה הנדרשת ועוטפים אותם ברגישות ברגעים הקשים והמורכבים שהם עוברים.