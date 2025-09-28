הטרנד או דרך חיים? שיעורי יוגה לילדים בגנים ובתי הספר

יוגה כבר מזמן לא מיועדת רק למבוגרים. ילדים רבים נכנסים לסטודיו, עולים על המזרן, ובאמצעות משחק ותנועה מגלים איך למצוא איזון, רוגע ושמחה. היום, ילדים מתרגלים כבר מגיל שלוש: בגן, במתנ"סים, בקאנטרי, בבית ספר או בחוגים אחרי הצהריים.

היתרונות שבתרגול היוגה מעניקים לילדים חוסן גופני ונפשי ומאפשרים להם להתפתח לעולם חדש. היוגה עשויה לסייע לילדים לפתח חוסן נפשי ומנטלי ולהכינם לקשיים שיתמודדו עמם בבגרות. אבל איך מנגישים את זה לילדים קופצניים שמתקשים ״להתמסר לרגע״? כל הפרטים בכתבה של נוי בן ארצי

