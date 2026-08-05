נתניהו בטקס קבורת סבי הרצל בירושלים: "עם הסכם או בלי, נמנע איראן גרעינית"

סגירת מעגל היסטורית בירושלים: 77 שנים לאחר שעצמותיו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל הובאו לקבורה בישראל, הובאו הערב (רביעי) למנוחות בהר הרצל סבו וסבתו, שמעון (לייב) ורבקה הרצל ז"ל.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בכך הושלם מבצע מורכב שנמשך ארבע שנים להעלאת שרידיהם מסרביה, כחלק ממימוש צוואתו של חוזה המדינה. הטקס הממלכתי נערך בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, בני משפחה ונציגים מציבוריים ודיפלומטיים.

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בנאומו לאתגרי השעה הביטחוניים והפוליטיים: "בעת הזו, אחרי כמעט שלוש שנות מלחמה, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי, צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה – אין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה". על רקע הכניסה לתקופת בחירות הוסיף הנשיא: "בחירות הן לא מלחמת אזרחים! המחלוקות עלולות להפריד בינינו, אך רק יחד נוכל להמשיך בבניין מדינת היהודים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצל את הטקס כדי לשגר מסר תקיף לעבר טהראן, בעקבות הצהרות מפקד משמרות המהפכה: "שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. כראש ממשלת ישראל, אני נחוש להמשיך למנוע זאת ממנה. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן – עם הסכם או בלי הסכם, נעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו".

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, ספד: "היום נסגר מעגל היסטורי ולאומי. אנו משיבים הביתה את השורשים שעליהם צמח עץ התקומה – את סבו וסבתו של הרצל, שמעון לייב ורבקה ז"ל, אל הארץ למענה התפללו וחלמו".