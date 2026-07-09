טקס "מסדר כנפיים", לציון סיום קורס טיס 192, נערך הערב (חמישי) בבסיס חיל האוויר בחצרים, כאשר בין הבוגרים - שתי נשים. מדובר בקורס שהחל חודשים ספורים בלבד לפני מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר.

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האירוע החגיגי ייערך במעמד צמרת ההנהגה המדינית והביטחונית של מדינת ישראל, ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ומפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר.

ראשון הנואמים היה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאמר: "הוכחנו שהזרוע הארוכה של חיל האוויר מגיעה לכל מקום - מתימן ועד איראן. המלאכה טרם הסתיימה, צירים נופלים וצירים קמים. אנחנו נותנים את דעתנו על כך, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו תמיד חייבים להיות יותר חזקים מהאויבים שלנו. אם לא היינו פועלים בעוצמה - איראן היתה מתחמשת בנשק גרעיני".

לדבריו, שימור העליונות האווירית של ישראל הוא נדבך יסוד בתורת הביטחון הלאומית. "באותה מידה, הוא מפתח לשמירת היציבות במזרח התיכון הגועש", הוסיף, "אנחנו עושים זאת באמצעות השבחה מתמדת של האדם והמכונה גם יחד. אתם טובי הטייסים והנווטים שיש לנו – ואנחנו מציידים אתכם בטובי הכלים".

בהמשך, הנשיא הרצוג אמר לבוגרי הקורס ומשפחותיהם כי "הרוח היא המשימה והמטרה, ולא החרב. מעולם בהיסטוריה של ישראל לא היה קורס טיס שעבר מראשיתו ועד סופו במלחמה. בעיצומה של ההכשרה לקחתם חלק במשימות המערכה. חיל האוויר הוכיח בשנים האחרונות את מה שידענו - לישראל יש את חיל האוויר הטוב ביותר בעולם".

בהמשך, גם הרמטכ"ל אייל זמיר נשא דברים, ואמר כי הצבא עוקב מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון - ודרוך לפעולה מיידית. "את המשימות במערכה הרב זירתית שביצעו טייסי חיל האוויר בשמי המזרח התיכון במהלך השנתיים וחצי האחרונות - קשה לתאר במילים: תקפנו בכל זירה יצרנו עליונות אווירית שאפשרה לטוס מעל כל אזור שבחרנו בו. חיסלנו במתקפת פתע את בכירי משטר האייתולות, את בכירי הגרעין, את תעשיות הנשק, את סוללות הטילי קרקע אוויר ואת משגרי הטילי קרקע קרקע".

"הפכנו מעגל שלישי למעגל ראשון וגרמנו לאויב בעזה, בביירות, בצנעא ובטהראן לחוש את אותה תחושת נרדפות", אמר, "במקביל, החיל הוביל גם את מאמצי ההגנה האווירית. באחוזי הצלחה חסרי תקדים שאפשרו לנו להמשיך ולהילחם. הרחקנו איומים קיומיים זמן קצר לפני שהפכו לאיומים מוחשיים".

הוא הוסיף: "בשיתוף פעולה ייחודי בין צה"ל לצבא ארצות הברית, בת בריתנו, המעצמה הגדולה בעולם, טסנו כנף לצד כנף – זרוע האוויר והחלל יחד עם חיל האוויר האמריקאי. נוהל קרב משותף והיסטורי, שהביא ליכולות חסרות תקדים אשר הוכיחו את ייעודה של הזרוע – להיות הזרוע האסטרטגית והרב זירתית של מדינת ישראל".

הרמטכ"ל סיכם: "בשבועות האחרונים מאות ממטוסי החיל עמדו בכוננות מיידית להמראה. מאות מטוסים ומאחוריהם עשרות אלפי אנשים: טכנאים, בקרים, פקחים, אנשי מנהלה ולוגיסטיקה – מתכננים במטה ושולטים בבור הפיקוד. גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית מול כל מי שינסה לפגוע בנו - ונגיב באופן עוצמתי".

בהמשך, שר הביטחון ישראל כ"ץ נשא דברים והזכיר את נאומו מהשנה שעברה, בטקס סיום קורס טיס 190. במהלכו, העביר מסר לעלי חמינאי ובכירים נוספים באיראן, לפיו ידה הארוכה של ישראל תשיג אותם. "לפני כארבעה חודשים, כאשר יצאנו למכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי', הפכה האמירה הזאת לעובדה בשטח. חזרנו לפעול בשמי איראן, חיסלנו רבים מבכירי המשטר – ובמכת הפתיחה ההיסטורית של מבצע 'שאגת הארי' חיסלנו את חמינאי האב ופצענו קשות את חמינאי הבן", אמר, "פעם נוספת הוכחנו, למי שהיה זקוק לתזכורת הזאת, כי חיל האוויר הישראלי, הזרוע האסטרטגית של מדינת ישראל, מסוגל להגיע לכל מקום המאיים על אזרחי המדינה".

"גם היום, במעמד זה, כאשר אנחנו מקדמים בברכה את דור העתיד של הטייסים והטייסות, הנווטים והנווטות של חיל האוויר, אני מבקש לפתוח את דבריי במסר למשטר האיראני ולכל דורשי רעתנו: מדינת ישראל היום היא חזקה יותר, נחושה יותר ועוצמתית יותר. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול-לבן באיראן להסרת איומים – גם בפעם השלישית. אם נצטרך לחזור - נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר", הדגיש.

הוא סיכם: "ב-21 החודשים האחרונים, מאז אותה מתקפת טרור נוראה של ה-7 באוקטובר, מוכיחים לנו טייסי ונווטי חיל האוויר כי גם השמיים הם השמיים שלהם. הדרג המדיני יכול לקבל את ההחלטות המורכבות ביותר להכות באויבינו בכל מקום. ב-21 החודשים שחלפו מאז יצאה ישראל למלחמת התקומה הצלחנו לשנות את פניו של המזרח התיכון".