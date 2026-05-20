חשד: שני תלמידים נפלו מרכב של המורה שלהם במהלך נסיעה, נער במצב קשה

המשטרה פתחה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה וחריגה שהתרחשה היום (רביעי) ביישוב אלון מורה שבשומרון. מבדיקה ראשונית של השוטרים שהוזעקו לזירה עולה חשד קשה, לפיו מורה הסיע מספר תלמידים בתוך ארגז של רכב מסחרי קטן. במהלך הנסיעה, דלת הארגז האחורית נפתחה במפתיע, וכתוצאה מכך שני תלמידים, נערים כבני 14, עפו החוצה ונפלו בעוצמה אל הכביש.

הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון בשעות הצהריים. חובשים ופראמדיקים של מד"א, בשיתוף פעולה צמוד עם כוח רפואה של צה"ל, הגיעו במהירות למקום והעניקו טיפול רפואי ראשוני לשני הנפגעים. נער אחד נפצע באורח קל ופונה להמשך טיפול, ואילו חברו נפצע באורח קשה עם חבלות משמעותיות בראשו ובגבו. הפצוע קשה פונה באמצעות מסוק צבאי ישירות לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.

חובש רפואת חירום במד"א, ישראל ארבוס, שטיפל בנפגעים בזירה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע כשהוא שוכב על הכביש, אזרחים במקום סיפרו לנו שהוא ככל הנראה נפל מרכב במהלך נסיעה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותו בסיוע כוח רפואה של צה"ל לחבירה עם מסוק". בעקבות הממצאים והחשדות הראשוניים, עיכבו השוטרים את המורה הנהג, והוא הועבר יחד עם כלי הרכב לתחנת המשטרה לצורך חקירת נסיבות המקרה.