חשד לפגע וברח: רוכב קורקינט חשמלי נהרג בתאונה סמוך לבית דגן

הקטל בכבישים משתולל: רוכב קורקינט חשמלי נהרג הלילה (בין שישי לשבת) בתאונת דרכים בכביש 44, בין צומת כפר חב"ד לצומת בית דגן. המשטרה חוקרת האם מדובר בתאונת "פגע וברח".

בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 40 נהרג הבוקר בתאונת דרכים בכביש 1 סמוך למחלף לוד. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

פראמדיק מד"א תומר גוסמן, סיפר: "קיבלנו דיווח על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה. ראינו את האופנוע מרוסק ואת הרוכב שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אמש ילד כבן 4 נהרג במהלך רכיבה על טרקטורון בשטח פתוח סמוך ליישוב חוסן בצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו במצב קריטי לבית החולים בנהריה - אך מותו נקבע תוך זמן קצר. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות.

בשבוע שעבר שני צעירים נהרגו בתאונת דרכים בין מיניבוס למשאית סמוך למחלף שורק, ושלושה נוספים נפצעו קשה. ארבעה נפצעו קל. מיניבוס הנערים, עליו היו צעירים בני 16-17, היה בדרכו חזרה מירושלים. מסתמן כי הנהג לא הבחין במשאית ונכנס בה.