פרסום ראשון: צה"ל והמשטרה הודיעו היום (ראשון) למשפחתו של ניראל זיני ז"ל שנרצח בכפר עזה ב-7 באוקטובר כי "בכדי לבצע חיפושים בכפר עזה יש להוציא את גופתו לבדיקה". הדרישה לחיפושים במקום מגיעה לאחר שביום חמישי האחרון נמצאה חלק מגולגולת אדם בקיבוץ כפר עזה על ידי אחיו של ניראל ז"ל, אך לאחר בדיקה נמצא כי הם לא שייכים לניראל.

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לאור הממצא, משפחתו של זיני אשר הובא לקבורה ללא ראשו, ביקשה לזכות מחדש את שטח הקיבוץ בכלל ואת שכונת הצעירים בכפר עזה בפרט, מלאכה בה היא עוסקת לבדה מיום שנודע להם באורח מקרי לחלוטין על כך.

כאמור, בהמשך לבקשת המשפחה, דרשו המשטרה והצבא להוציא את גופת יקירם מקבורה לבדיקה חוזרת - כדי ״להיות בטוחים שראשו חסר" . זאת, בידיעה שהמשפחה דתית וקיים קושי הלכתי בנושא, מה גם שקיימת חוות דעת בנושא הכריתה שהוגשה על ידי פרופסור היס, ראש המכון הפתולוגי לשעבר וכן צילומים ששימשו לזיהוי, בהם ניתן לראות בבירור כי הראש נכרת.

אמיר זיני, אביו של ניראל מסר כי הוא סובר שהדרישה התמוהה מגיעה בעקבות החלטתה חסרת התקדים של "וועדת שיוכים" שהתכנסה לאחר הטבח, ועדה סודית שהפרוטוקול שלה לא הוצג מעולם, אשר לפיה לא עודכנו בני משפחות "אזרחים" אודות חלקי גוף שהיו חסרים בעת הקבורה. בוועדה ישבו מנכ"לי משרד הבריאות, הדתות, משרד המשפטים, נציגי משטרה, צבא, חברה קדישא ונוספים - ללא נציגי משפחות.

"פניתי למשרד הדתות והסברתי שנמצאו חלקי אדם, אמרתי להם - תרימו את הכפפה, תביאו את זק״א ומי שצריך ותזכו את כפר עזה כמו שצריך, נסו לתקן את העוול שנגרם לנו״, הסביר זיני. "הם אמרו אין בעיה, אבל אז אתמול בלילה התקשר מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, ואמר שהם פנו למשטרה ולצבא ואלו דורשים להוציא את הגופה של ניראל במכון לרפואה משפטית ורק אחרי זה יפעלו".

זיני קורא להפסקת העינוי הנורא הנגרם למשפחתם: "ניראל כבר לא יחזור לחיים, אך לא יתכן שנמשיך לחפשו באופן ספורדי, ולבוא לפתחם של כלל הגופים במדינה בתחנונים לעזרה. חשוב מכל הוא שהבנייה באזור הדור הצעיר לא תצא לפועל, בוודאי כשנוכחנו לדעת שבאזור עוד פזורים חלקי אדם", אמר.

נכון לכתיבת שורות אלו טרם נמסרה תגובה מצה"ל ומהמשטרה.