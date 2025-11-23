בסיוע טכנולוגיות מיוחדות: מבצע חיפושים אחר היימנוט קסאו

שנה ועשרה חודשים אחרי שנעלמה בדרכה מבית הספר בצפת: היום (ראשון) נפתח מבצע חיפושים נוסף לאיתור היימנוט קסאו בת ה-9. שוטרים, מתנדבים ויחידות חילוץ נפרסו היום בוואדיות ובשטחים הפתוחים בגליל המערבי, במאמץ לאתר כל סימן שיכול לעזור לפענח את אחת התעלומות הגדולות בישראל בשנים האחרונות.

כוחות החילוץ הרבים נכנסו לאזורים הרריים עם צמחייה גבוהה, ערוצים עמוקים ומדרונות תלולים. במקביל, טכנולוגיות סריקה מיוחדות משולבות כאן לראשונה - כלבי שיטור מיוחדים המאובזרים במצלמות תרמיות ורחפנים שסוקרים את השטח מעל הואדיות

לצד הסריקות המשטרתיות, גם מתנדבים מכל הארץ הצטרפו למאמצים, ולמרות שעדיין לא נמצא אף קצה חוט, הכוחות ממשיכים לנבור בשטח הסבוך והמאתגר. במקביל לכך, בבית משפחת קסאו הדאגה רק מעמיקה.

למרות המאמצים, במשטרה אומרים כי אין מידע חדש והחקירה נמשכת. 600 ימים חלפו מאז היעלמותה והשאלה הגדולה עוד נותרת פתוחה - מה עלה בגורלה של היימנוט קסאו?.