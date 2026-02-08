כוכב על ארבע: איך הפך הכלב "פשושו" לתופעת רשת

עשרות אלפי מעריצים משתוקקים לפגוש אותו, חלקם מוכנים לשלם מאות שקלים רק כדי לשבת איתו לקפה. פשושו הוא לא סתם כלב גולדן, כלב הזהב הזה הפך לכוכב רשת שגורם לאנשים מכל רחבי הארץ לעלות אליו לרגל. רוני שצ'וצ'ינסקי היה עם כלבי הפלא של ישראל.

פשושו עצמו כנראה לא יצליח להבין על מה המהומה שהביאה לבעלים שלו, ששמה שמור במערכת, לחשוב שהמצב הלך רחוק מדי. מהצעה כספית לארוחת צהריים איתו, ועד לחסימת אפשרות התגובה לסטורים באינסטגרם - מרוב כמות המעריצים.

