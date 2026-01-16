צוואת הבן: הוריו של הלוחם יגשימו את חלומו - מירוץ באגי בארה"ב

לסמל ראשון איתי נחמיאס ז"ל היה חלום אחד גדול: להשתתף במרוץ הבאגי היוקרתי בארצות הברית, כשהוא נוהג ברכב שטח שבנה במו ידיו. בבוקר השבעה באוקטובר, החלום הזה נגדע כשאיתי נפל בקרב הירואי על הגנת היישוב מבטחים. כעת, חודש לפני המועד המקורי, הוריו החליטו להגשים את צוואתו הלא כתובה ולצאת למרוץ שעליו חלם בנם.

סיפורו של איתי הוא סיפור של גבורה עילאית. ביום הטבח, הוא לקח חלק בלחימה שבלמה את המחבלים ומנעה אסון כבד הרבה יותר ביישוב מבטחים. בכתבתו של רועי כץ, משחזרים ההורים את רגעי הלחימה ואת אישיותו המיוחדת של איתי, שהשקיע את כל מרצו בבניית רכב השטח הייחודי שהיה אמור לכבוש את המסלולים באמריקה.

לצד הגבורה בשדה הקרב, הכתבה חושפת רגע אנושי ומצמרר מעברה של המשפחה. אמו של איתי, העובדת כמיילדת במקצועה, נזכרת ברגע שבו גילתה כי היא הולכת ליילד את בתו של מנהיג חמאס, איסמעיל הנייה - ניגוד בלתי נתפס למציאות המורכבת שבה בנה נפל בקרב מול אותו ארגון טרור.

"אני מגיעה למשמרת לילה, בחדר שוכבת יולדת עם שם משפחה הנייה, תושבת ישראל חוקית - ואני והיא אמורות להיות ביחד כמה שעות כשאני צריכה ליילד אותה. כמובן שיכלתי להחליף אבל מבחינתי זה היה כישלון שלי. אם איתי יצא ונלחם כדי שנמשיך לחיות פה אז מי אני שלא אעשה את העבודה הזו?", סיפרה אימו של איתי, "קיוויתי שתיוולד לה בת, בן זה תחושה של ׳עוד מחבל׳".

בעוד כחודש, כשהם מצוידים ברכב השטח של איתי ובזכרונו, יתייצבו ההורים על קו הזינוק בארה"ב. "ללכת בעקבות הבן" – המסע המרגש להגשמת החלום שנגדע.

