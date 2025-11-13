סגירת גלי צה"ל: ההצעה ועמדת הייעוץ המשפטי שיוצגו לממשלה

משרד הביטחון פרסם הערב (חמישי) את הצעת המחליטים שתועבר לשולחן הממשלה בעניין סגירת תחנת הרדיו הצה"לית גלי צה"ל. ההצעה כוללת את תהליך הסגירה של התחנה, שתתבצע לא יאוחר מ-1 במרץ 2026. כל הפרטים בדיווח של כתבנו נדב אלימלך ב"מהדורה המרכזית". צפו - בראש העמוד

נוסף על כך, יוקם צוות יישום מיוחד שמטרתו להוביל את תהליך הסגירה, כולל את סיום העסקת העובדים, הן האזרחיים והן עובדי צה"ל, בהסדרים ראויים. הצוות יהיה אחראי גם להחלטות הקשורות בהסדרת זכויות העובדים בעקבות השינויים.

כחלק מההסדרה, הצעת המחליטים מעניקה לשר הביטחון ישראל כ"ץ את הסמכות לקבל את ההחלטות בנושא תחנת הרדיו, תוך שיתוף פעולה עם משרד הביטחון וגורמים נוספים במערכת הביטחונית והפוליטית.

הייעוץ המשפטי למשרד הביטחון קבע כי אין מניעה משפטית למהלך הסגירה, והצעת המחליטים צפויה להתקבל באופן חוקי. עם זאת, נראה כי ההחלטה הממשלתית לא תגיע לישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון.

מוקדם יותר, נשיא המדינה יצחק הרצוג, התנגד לניסיון לסגור את התחנה, וטען כי מדובר בניסיון למחוק כלי תקשורת חופשי ודמוקרטי, החשוב לחוסן הציבורי והביטחוני של ישראל. "אפשר לתקן את התחנה, אך אסור לסגור אותה", אמר. על כך, השיב שר הביטחון: "אנחנו מגובים משפטית - אין דרך חזרה".