שלושה צעירים מהמגזר הערבי, ביניהם קטין בן 17, נעצרו היום (שישי) בנתב"ג לאחר שהתפרעו במטוס חברת לופטהנזה וקראו לשוטרים שעצרו אותם "הלוואי שיקרה לכם 7 באוקטובר". במהלך המעצר ארבעה שוטרים נפצעו וגם שני מתנדבי משטרה, חלקם ננשכו על ידי החשודים.

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המטוס, אשר היה בהכנות לקראת המראה, דיווח על שלושה נוסעים שמתפרעים ומהווים סכנה לנוסעי המטוס ולצוות האוויר. שוטרי מרחב נתב"ג עלו למטוס ולאחר שהשלושה סרבו לרדת לבקשת צוות האוויר והשוטרים הם נעצרו כאמור לחקירה.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, השלושה יובאו מחר לדיון בבית המשפט לצורך הארכת מעצרם. במשטרה ממשיכים לחקור את הנסיבות שהובילו להתפרעות ולאירוע החריג.