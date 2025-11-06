בכיר אמריקני ינאם בהלוויית עומר נאוטרה ז"ל | פרסום ראשון

פרסום ראשון: מפקד פיקוד מרכז, האדמירל בראד קופר, ינאם מחר (שישי) בהלוויה של סרן עומר נאוטרה ז"ל שגופתו הוחזרה השבוע לארץ, כך על פי גורם אמריקני. קופר הוא האמריקני הבכיר ביותר שינאם עד כה בהלוויית חטוף ישראלי שנרצח בידי חמאס.

האדמירל קופר הוא אחד החיילים המעוטרים ביותר בצבא ארה"ב. כסגן מפקד סנטקום היה גורם משמעותי במבצע "פטיש חצות" האמריקני לתקיפת מתקני הגרעין באיראן ובמבצע הצבאי נגד החות'ים. קופר כיום נמצא בקשר רציף עם בכירים ישראלים, בהם הרמטכ"ל אייל זמיר, בכל הנושאים האסטרטגיים האזוריים.

עומר נאוטרה, יליד ארה"ב ובעל אזרחות אמריקנית, נולד להורים ישראלים ועלה לישראל במיוחד כדי להתגייס לצה"ל. עם גיוסו הצטרף לגדוד 77 של חטיבה 7 כחייל בודד דרך גרעין צבר. בבוקר ה־7 באוקטובר 2023, כשפעל עם הצוות שלו להגנת יישובי העוטף, הוא נפצע קשה ונחטף לעזה.

ב־1 בדצמבר 2024, צה"ל אישר את מותו, על סמך מודיעין ודאי. הוא היה בן 21 בלבד, שבוע לפני יום הולדתו ה־22. השבוע, כאמור, הושב לארץ יחד עם החללים אסף חממי ועוז דניאל.