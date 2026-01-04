גרסת השוטר היורה בתראבין: "הרגשתי סכנה ממשית לחיי" | משה שטיינמץ

פרסום ראשון: אחרי שירה למוות בתושב תראבין במהלך הלילה (בין שבת לראשון), השוטר החשוד הובא הבוקר לחקירה במח"ש, בסיומה נשלח למעצר בית לחמישה ימים, וכן הורחק מתחנות משטרה למשך כשבוע. בעת חקירתו במח"ש, השוטר טען כי היה מידע מודיעיני על ההרוג, וכי הוא ידע שבאים לעצור אותו.

על ההחלטה לפתוח באש אמר השוטר בחקירה: "הבנו שהוא מתכוון לתקוף אותנו עם נשק קר ולכן פתחתי באש, הרגשתי סכנה מוחשית לחיי באותו רגע. האיום היה מיידי ולכן לא יריתי ברגליים". כמו כן אמר השוטר כי ההרוג "היה לבד בזירה לא היו עוד תושבים. היינו שני שוטרים".

עם זאת, אחד מאחיו של ההרוג מסר גרסה שסותרת את דבריו של השוטר: "אתמול בסביבות 12 בלילה ראיתי אנשים, חשבתי שהם בהתחלה גנבים או משהו. אחר כך כשהתקרבו ראיתי שזה משטרה רעולי פנים. היה להם נשק משתיק קול לכולם. עצרו אותי, שמו לי כיסוי על הראש ואזיקים בידיים. אמרו לי לשתוק. ליד הבית של אח שלי. אחר כך נכנסו לשם, אני רק שמעתי לא ראיתי כלום בגלל הכיסוי.

כמו כן אמר אחיו של ההרוג: "אחרי כמה שניות האישה והילדים התחילו לצעוק, שמעתי בקשר שלהם שיש פצוע שאלתי אם זה אחי ולא ענו לי. הם לקחו אותו ועשו ניקיון שם איפה הדם ושמו אותי בבית של אחי".

מחקירת האירוע עולה כי הכוחות הגיעו למקום בעקבות מידע מודיעיני על שלושה חשודים, שלפי החשד עומדים באותה חוליה שביצעה פעולות "תג מחיר" באירועי ההצתה בגבעות בר, באר שבע ולהבים. מלבד החשוד שנורה למוות במהלך האירוע, נעצרו שני חשודים נוספים: אחד נעצר בתראבין, והשני באזור אחר .