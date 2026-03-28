הרמטכ"ל דרש תחקיר על התקרית של חיילי צה"ל עם צוות CNN, והמלצות פיקודיות

תיעוד מתוך כתבה של רשת CNN על ההסלמה ביהודה ושומרון הפך לסערה בינלאומית, לאחר שחיילי צה"ל תועדו בעימות עם צוות צילום ואחד מהם אף נשמע מביע עמדות שנויות במחלוקת מול המצלמה.

בכתבה, שצולמה סמוך לכפר תייסיר שבצפון השומרון, הגיע כתב הרשת ג'רמי דיאמונד עם צוותו כדי לתעד מאחז שהוקם לזכרו של יהודה שרמן, שנרצח בפיגוע דריסה סמוך לחומש. במהלך הצילומים, תועדו חיילים כשהם מכוונים נשק לעבר הצוות ודורשים מהם לשבת. ברשת CNN אף טענו כי אחד מאנשי הצוות הותקף.

"החיילים מיד הגיעו וכיוונו את הנשק לעברנו, ביקשו מכולם לשבת מיד. אנחנו לא מהווים סיכון כאן", אמר דיאמונד במהלך הכתבה. בתיעוד נשמעים אנשי הצוות צועקים: "מה אתה עושה? אנחנו עיתונאים", לצד טענות על ניסיון לקחת מהם ציוד.

בהמשך התיעוד, אחד החיילים התעמת מילולית עם הכתב והביע עמדות על האירוע: "אם היה לך אח והיו רוצחים אותו - מה היית עושה?", ובהמשך אמר כי "כל יהודה ושומרון זה שלנו" והוסיף כי המאחז, שאינו חוקי כיום, "יהיה יישוב חוקי".

הדברים עוררו ביקורת רחבה והופצו במהירות ברחבי העולם. מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "התנהגותם והתבטאויותיהם של החיילים באירוע פסולות ואינן מייצגות את ההתנהלות המצופה מחיילי צה"ל. האירוע יתוחקר". בהמשך לאירוע, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח עם מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, והנחה כי יוצגו לו בהקדם ממצאי התחקיר המתבצע לצד המלצות פיקודיות.

גם בזירה הבינלאומית נרשמה תגובה: מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הביע דאגה מהתקריות האחרונות וציין כי ארה"ב מתנגדת לשינויים בסטטוס קוו בגדה המערבית.