במחאה על תקיפת נהג אוטובוס: קווי אגד ברכסים יושבתו

פעילות קווי אגד ברכסים תושבת היום (ראשון) בתגובה לתקיפת נהג החברה ביישוב, כך הוחלט בהסתדרות ובוועד עובדי אגד. פעילות האוטובוסים תושבת בין השעות 09:00-11:00.

על פי ההודעה, נהג אגד בקו 72 הותקף באכזריות ביום חמישי האחרון במהלך נסיעתו. מהעדויות עולה כי שני נערים תקפו את הנהג באופן קשה, ובנוסף יודו אבנים לעבר האוטובוס. הנהג אושפז בבית החולים לקבלת טיפול.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, עו"ד אייל ידין, מסר: "אלימות היא קו אדום. כפי שעשינו בעבר במקום בו נהגים ומפקחים יסבלו מאלימות, נעצור את התחבורה. אנחנו דורשים מכלל הגורמים הרלוונטיים ברשות לטפל בתופעה הנוראה הזאת. נדרוש מהרשות ליצור תוכניות עבודה ברורות בשיתוף פעולה עם ההסתדרות והנהגים. נמשיך לעמוד לימין עובדי התחבורה הציבורית״.