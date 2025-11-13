הסערה הגיעה: מטחי ברד בצפון וגשמים כבדים ברחבי הארץ
כמויות גדולות של גשם בליווי רוחות חזקות נרשמו באזור הצפון ובירושלים • במקביל: מטחי ברד כבדים וסופות רעמים במספר מוקדים • הגשם צפוי להתחזק לאורך סוף השבוע
אוריה קשתכתב צפון
המהפך במזג האוויר הגיע: המערכת החורפית הראשונה של העונה התחילה וכבר הביאה איתה גשמים חזקים, ברד כבד ורעמים בצפון ובאזור ירושלים. במקביל נרשמו הצפות בכמה אזורים בארץ.
בעכו נצפו כמויות גשם גדולות, אליהן התלוו גם רוחות חזקות, מטחי ברד כבדים וסופות רעמים. בפרדס חנה תועדה הצפה באחד הרחובות בישוב.
המערכת החורפית צפויה להתחזק במהלך סוף השבוע, ולהוריד כמויות גשמים גדולות בזמן קצר, בעיקר במישור החוף - מה שעלול לגרום להצפות. רשות הטבע והגנים מזהירה מפני שיטפונות בנחלי הנגב והערבה. לפי השירות המטאורולוגי, מחר צפויה כמות גשם של 75-100 מ"מ.
