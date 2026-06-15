תופעת האלימות במשפחה בישראל ממשיכה להתעצם, כאשר בשנה וחצי האחרונות נרצחו למעלה מ-60 נשים, ואלפים נוספות סובלות מדי יום מאלימות פיזית, כלכלית, נפשית ודיגיטלית. לצד החשש של קורבנות רבים לפנות לרשויות הרווחה או למשטרה, המלחמה בשנתיים וחצי האחרונות הובילה לעלייה נוספת בהיקף הפגיעות ובמספר הנשים שנרצחו בבתיהן. אלי לוי מביא הערב (ראשון) הצצה נדירה לשני קצוות ההתמודדות עם התופעה: מקלטי ההגנה החשאיים לנשים מאוימות, ותוכניות השיקום הייחודיות לגברים אלימים בבתי הכלא.

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אחד המקלטים של משרד הרווחה בצפון מציע פתרון חירומי מיידי ומנפץ את הסטיגמות המוכרות על מתחמי בטון סגורים. המקום כולל מרחבים, דשא, חדר גן לילדים ו-12 חדרים פרטיים המאכלסים נשים וילדיהן. שלומית ואורלי, מנהלות במקלט, מסבירות כי נשים מגיעות מכל קשת החברה הישראלית לתקופה ממוצעת של חצי שנה עד שנה. שם הן עוברות תהליך טיפולי, שנסלל בהמשך לדירות מעבר של משרד הרווחה המלוות בעובדת סוציאלית, או ליציאה לחיים עצמאיים.

אחת הנשים השוהות במקלט שיתפה בחוויה הקשה שעברה: "הגעתי אחרי סבל של ארבע שנים. חוויתי בהתחלה התעללות כלכלית ונפשית, ועם הזמן הגיעה גם אלימות פיזית ואיומים ברצח שהגיעו גם לילדים". היא תיארה כיצד נאלצה לברוח מהבית לאחר שננעלה בו והצליחה להזמין משטרה, והדגישה את החשיבות שבשבירת השתיקה: "אישה חייבת לשתף. כששומרים את זה בסוד, סובלים. מקלט זה לא כמו שזה נשמע, זה צעד שממש מציל חיים".

בצד השני של הרצף הטיפולי, כלא "חרמון" מפעיל מזה למעלה מ-25 שנה שיטות טיפול ייחודיות של שירות בתי הסוהר במטרה לשקם אסירים שהורשעו בעבירות אלימות ולהחזירם לחברה. התוכנית כוללת גם השלמת השכלה לאסירים שהגיעו ללא שמונה שנות לימוד.

אחד האסירים בכלא שיתף ברקע האישי שלו: "חוויתי אלימות מאבא, הוא ניסה ללמד אותי שגבר לא צריך לבכות אלא לספוג ולהיות איתן. גדלתי בצורה שזה נורמלי לכעוס, לריב ולקלל. היום אני מבין שזה לא נורמלי ואני לומד לשנות את הדפוסים בשביל עצמי ובשביל הילדה שלי".

צוות הכלא מדגיש את החשיבות של אמונה ביכולת השינוי של האסירים ורואה בעבודה זו הצלת נפשות ממש: "אם הצלחנו לשקם פה אחד והוא חוזר למשפחה בצורה בטוחה - הצלנו אנשים, ילדים וחברה טובה יותר".