הגליל בסכנת נטישה: 83% מהצעירים היהודים שוקלים לעזוב

יותר משנה עברה מאז כניסתו של הסכם הפסקת האש עם לבנון, ונראה כי בגליל עדיין עוסקים בשיקום האזור. התהליך צפוי לקחת עוד זמן, אבל נראה כי רוב התושבים כבר איבדו תקווה.

סקר של ארגון "לב בגליל" בקרב האוכלוסיה היהודית, חושף משבר עמוק בצפון עם נתונים מדאיגים: רוב הצעירים אינם רואים עתיד בגליל, ומרגישים שהממשלה הפקירה את האזור. יחד עם זאת, תמונת המצב כוללת גם הזדמנות משמעותית לתפנית – 50% מהישראלים שאינם גרים בצפון ישקלו מעבר אם ייווצרו מקומות עבודה איכותיים בשכר גבוה, ו־43% יישקלו מעבר אם תינתן תמיכה ממשלתית ברכישת דירה.

הסקר של ארגון "לב בגליל" בוצע בשיתוף מכון דיירקט פולס, ובו נדגמו 621 תושבי האוכלוסיה היהודית ברחבי הארץ, כאשר רובם תושבי הצפון.

הנתונים מצביעים על כך שהגליל נמצא בנקודת שבר: 83% מהצעירים היהודים בגליל שוקלים לעזוב את האזור, ורבים מהם אינם מזהים אופק תעסוקתי יציב. 81% מתושבי הגליל מרגישים שהממשלה אינה מעניקה לאזור יחס הוגן, ותחושת הנטישה הממשלתית עולה בצורה ברורה כמעט מכל קבוצות הגיל.

עיקרי הקשיים כפי שעולה מניתוח תשובות הנשאלים הם מחסור חמור במקומות עבודה והיעדר אפשרויות קידום, תחושת חוסר ביטחון ומשילות רצופה, שירותי בריאות חסרים ותחבורה שאינה מאפשרת נגישות סבירה. עבור משפחות צעירות, האתגר התעסוקתי בשילוב הפערים השירותיים הפוגעים באיכות החיים מייצר דחף ברור לעזיבה.

נקודה לתקווה: מחפשים ירוק בעיניים

עם זאת, הנופים והשקט שהגליל מציע מצליחים למשוך את דעתם של אלו אשר מאסו בחיי הצפיפות והרעש. 50% מהמשיבים על הסקר שאינם גרים כיום בגליל, אמרו שישקלו מעבר צפונה אם יוקמו באזור מוקדי תעסוקה איכותיים בשכר גבוה. 43% יישקלו מעבר אם המדינה תסייע ברכישת דירה, כאשר המגמה גבוהה יותר בקרב בני 30-20.

יו״ר ארגון "לב בגליל", אופיר שיק: "הנתונים מטרידים ולצערי מתקפים את התחושה בשטח. הציבור הישראלי מאותת לממשלה שהוא רוצה לראות את הגליל משתקם ומשגשג והוא אף מוכן לקחת חלק בכך. זה הזמן לתוכנית לאומית לפיתוח תעסוקתי איכותי, למסלולי דיור אטרקטיביים ולקפיצת מדרגה בשירותים ובמשילות".

ראש העיר כרמיאל ויו"ר המועצה הלאומית לגליל, משה קונינסקי: "כמי שחי את הגליל ותושביו, נתוני הסקר מראים בצורה ברורה את מה שאנו חשים מדי יום. לאורך עשרות שנים הגליל סובל מחוסר השקעה ממשלתית שמביאה בהכרח לנתונים הנ"ל. דווקא עכשיו יש הזדמנות פז להביא תוכנית ממשלתית אמיתית לשינוי והצמחת הגליל".