מורשת של מנהיגות: בספארי נפרדו מבהטי, הפילה האפריקנית האהובה

הספארי ברמת גן נפרד החודש בלב כבד מבהטי, הפילה האפריקנית שהייתה עמוד התווך של העדר ודמות אייקונית בגן החיות במשך עשרות שנים. בהטי הגיעה לגיל 65, גיל מרשים ונדיר שהפך אותה לפילה האפריקנית המבוגרת ביותר בכל גני החיות באירופה. בהטי נולדה בשנת 1961 ונחשבה למנהיגה חכמה ואצילה, שנכנסה לתפקיד המנהיגה באופן טבעי לאחר מותה של המנהיגה הקודמת עטרי, והובילה את הקבוצה במבנה חברתי מורכב המבוסס על ניסיון וחוכמה, נמסר מהספארי.

מעבר למעמדה החברתי, בהטי הותירה מורשת ענפה של חמישה צאצאים ושושלת המונה כיום 52 צאצאים ברחבי העולם. בנה הראשון, יוסי, נכנס להיסטוריה כפיל הראשון שנולד בישראל והוא נחשב כיום לפיל הזכר המבוגר ביותר בגני החיות באירופה. בשל תרומתה רבת השנים וגילה המופלג, זכתה בהטי להכרה יוצאת דופן אפילו מצד עיריית רמת גן, שבחרה להעניק לה תעודת כבוד מיוחדת של "אזרחית ותיקה" בטקס מרגש.

בתקופה האחרונה חלה הידרדרות במצבה הבריאותי שהקשתה על תנועתה של הפילה הקשישה וגרמה לה לכאבים. מתוך מחויבות עמוקה למנוע ממנה סבל ולשמור על כבודה, קיבל צוות הספארי את ההחלטה הקשה לבצע המתת חסד: "בהטי תחסר לנו מאוד בנוף הספארי, אך המורשת שלה וההוכחה לטיפול המסור והאוהב שהאריך את חייה כל כך, יישארו איתנו לעד".