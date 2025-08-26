שופטת בג"ץ על הגבלות המשטרה במצעד הגאווה בחיפה: "בושה"

מומלצים -

בבג"ץ דנו היום (שלישי) בעתירה שהגישה אמש האגודה למען הלהט"ב נגד משטרת ישראל שאסרה על ביטוי מחאה פוליטית במצעד הגאווה בחיפה.

לאחר מכן, מהמשטרה נמסר כי "בהמשך לפניות ובכדי להעמיד דברים על דיוקם, נבהיר כי משטרת ישראל ובכללה מחוז חוף, פועלת בתאום מלא ובזרועות שלובים עם קהילת הלהט"ב ונציגיה, מתוך כבוד והערכה. בתוך כך התקיימו דיונים משותפים לאישור המצעד, בראשות מפקד המחוז, ניצב יחיאל בוהדנה, שהנחה את השוטרים והמפקדים לאורך המפגשים לפעול למימוש כל בקשה שתעלה מצד המארגנים ונציגי הקהילה בהתאם לחוק ואכן כך נעשה".

"חרף האמור ובתום לב, הופץ מסמך שגוי בניגוד לתנאי הרשיון ובניגוד למדיניות מפקד המחוז והאישורים שגובשו יחד עם המארגנים ונציגי הקהילה. עפ"י הנחיית הממ"ז המסמך השגוי תוקן בהתאם. אנו נמשיך ונפעל בתיאום מלא עם קהילת הלהט"ב בכדי לאפשר להם את מימוש המחאה באופן מלא ולגיטימי עפ"י החוק", מסרה המשטרה.

במהלך הדיון בבג"ץ, השופטת דפנה ברק ארז מתחה ביקורת על המשטרה: "אני מנסה לבחור מילה שתהיה מספיק מכובדת, זה די בושה מה שקורה כאן. למה המשטרה נותנת הנחיות לא חוקיות שכבר אמורים במשטרה לא לתת אותן?".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס: "מפקד תחנת חיפה הוא אחד המפקדים הכי מוערכים במשטרה והעליהום נגדו מגעיל ומקומם. בכל אירוע הסתה מפקד תחנת חיפה דואג לשמור על החוק והסדר על מנת שלא יסיתו נגד חיילי צה"ל ולא יקראו להשמדת המדינה. הוא נוהג בנחישות, מקצועיות ותקיפות כפי שמצופה מכל שוטר".

"ההחלטה של שוטר (זוטר) להגביל חופש ביטוי פוליטי במצעד הגאווה אינה במקומה (גם לשוטר זה לא אתן שיעשו שיימינג - אלה אותם שוטרים שהצילו אותנו ב 7.10) אבל מת"ח חיפה הוא מפקד מקצועי ומעולה. מדינת ישראל ומשטרת ישראל זוכה שהוא משרת אותה במדים, שכן הוא קצין נחוש ותקיף שמקדם חוק, סדר ומשילות".

כאמור, הלילה הגישה האגודה למען הלהט"ב את העתירה הבהולה ומסרה כי "המשטרה הפכה לצנזור רשמי, בניגוד לכל פסיקת בג”צ ולכל סדרי הדין הדמוקרטיים במדינת ישראל. הנסיון לשלוט ולהשתיק את קהילת הלהט”ב ולהחליט אילו מסרים ישמעו ואילו לא ישמעו במצעד הגאווה בחיפה היא פגיעה ישירה בחופש הביטוי ובזכות ההפגנה והמחאה".

"אנו מצפים ומצפות ממשטרת ישראל לעשות אחורה פנה ממהלכים מתריסים שבמהותם מפריעים את הסדר הציבורי ולהתמקד בעבודתם המרכזית: שמירה על בטחון חברי הקהילה שצועדים עבור זכותם וזכותן האזרחית לחופש, כבוד, ושוויון זכויות".

חבר הכנסת גלעד קריב אמר לאחר דבריה של השופטת דפנה ברק-ארז: "בג"ץ מעביר מסר ברור וחד למשטרת חיפה - להפסיק את ההתנהלות הנפסדת שלהם מול מפגינים ומחאות. אנחנו מצפים ממפכ"ל המשטרה לתת בעניין זה הנחיות ברורות למפקד המחוז ולכל התחנות הכפופות. נעקוב מקרוב אחרי עניין זה באמצעות התייצבות לצד המפגינים בחיפה".