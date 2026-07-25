רחפן נפל סמוך לביתו של בן גביר, הנסיבות בבדיקה

רחפן נפל הערב (שבת) סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בחברון. הרחפן נלקח על ידי הצבא מבלי שגרם נזק, והנסיבות בבדיקה.

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האירוע מגיע מספר ימים לאחר שנחשף כי אזרח ישראל תושב נצרת בן 29, ניסה להתגייס לחמאס ולקדם פעילות טרור שכללה פגיעה בשר בן גביר. כתבת הפלילים לי עייש פרסמה כי עוואד עבד כמאבטח בתחנה המרכזית בעפולה.

בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון נעצר עוואד לחקירה בחשד לקידום פעילות טרור. בחקירתו של מחמד נמצא כי פנה לארגון הטרור חמאס וזאת במטרה להתגייס ולקבל משאבים לטובת קידום פעילות טרור, וכן תכנן לבצע פגיעה בשר מכהן בממשלה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "זו הפעם התשיעית שאירגוני הטרור שמים אותי כמטרה ומנסים לפגוע בי. אני מודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, מודיעין שירות בתי הסוהר, יחידת מגן ומעל הכל להשם יתברך - שמונעים מהמחבלים לפגוע בי ובמשפחתי. אני אמשיך עם הרפורמה בבתי הכלא, להרוס בתים לא חוקיים, ליישם את חוק עונש מוות למחבלים, לדאוג שניהיה בעלי הבית בהר הבית, לפתוח כיתות כוננות ולחמש את כל אזרחי ישראל. לא תפחידו אותי ולא ארתע ממכם".