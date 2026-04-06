החל מיום חמישי: הרכבת הקלה בגוש דן תחזור לפעילות מלאה

הקו האדום של הרכבת הקלה חוזר לפעול לכל אורכו, כך החליטה היום (שני) שרת התחבורה מירי רגב. הפעלת הרכבת לאורך הקו המלא בין פתח תקווה לבת ים תחל ביום חמישי הקרוב בשעה 12:00. התחנות ימשיכו לשמש מרחב מוגן פתוח ובטוח לציבור, כאשר ניתן יהיה ללון בהן בשעות הלילה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעה משותפת למשרד התחבורה, נת"ע ותבל נמסר כי המתווה המיוחד שנקבע בתיאום מלא עם פיקוד העורף, משטרת ישראל ומערך הכבאות, נותן מענה לציבור המבקש לחזור ולנסוע ברכבת הקלה מחד, ומאידך מעניק לציבור הגנה בעת הצורך, בכל שעות היממה, כולל לינה בשעות הלילה.

המתווה גובש מתוך ראיה של עדיפות עליונה לשמירה על ביטחון הציבור ומתוך איזון לצורך בהפעלת הרכבת לטובת ציבור הנוסעים. כמו כן, המתווה וההפעלה יבחנו בהערכות מצב יומיות - לשלב בין שתי המשימות - שמירה על בטחון הציבור ומתן שירות מקסימלי לנוסעי הרכבת.

עבור אלה שלנים בתחנות, נמסר כי סדרנים יהיו במקום כדי לסייע בלילות לאחסן את המזרנים שלהם בבטחה בתחנות במהלך היום כדי שהרכבת ומתחם התחנה תוכל לפעול בצורה מסודרת. לצורך כך בתחנות הוכשרו מתחמים מיוחדים בהם הציוד ישמר. מדי בוקר המזרונים יאופסנו ומדי ערב יפרסו.

על מנת שתתאפשר חזרת הרכבת הקלה לפעילות בשעות היום והנוסעים יוכלו לקבל את השירות הטוב ביותר, נת"ע מבקשת מציבור השוהים והנוסעים לסייע בהערכות ולהישמע להנחיות.

בשעות הפעילות:

במהלך כל שעות היום והלילה התחנות ערוכות לקליטת הציבור בשעת אזעקות.

בין השעות 08:00 - 19:00 הקו האדום של הרכבת הקלה יפעל לכל אורכו, מלבד תחנת קרליבך - שסגורה לאור הנחיית פקע"ר.

ביום חמישי הקרוב, 9 באפריל בלבד, התוואי התת-קרקעי יחל בנסיעה בשעה 12:00 כדי להערך להסדר החדש.

בשעות היום, בשל דרישות אבטחה ולשם שמירה על בטיחות הנוסעים, המזרונים של הלנים בלילות בתחנה יאופסנו בצורה מסודרת באזור מוגדר. בתחנה יוצבו סדרנים אשר יסייעו, יכוונו וידריכו את הציבור.

בשעות הלילה:

בין השעות 19:00 - 07:00, התחנות ישמשו כמחסה המאפשר לינה, וציוד הלנים יפרס בשטח התחנות. השוהים בלילות יתבקשו לאפסן את המזרונים במקום המסודר המוקצה לכך למחרת בשעה 07:00 בבוקר כדי לאפשר הפעלת התחנות.

עוד ציינו כי לאור המורכבות של הפעלת תחנות לשימוש נוסעים וכן כמרחב מוגן בחירום, אנו מדגישים כי יש להישמע להנחיות גורמי הביטחון בתחנות. אנו מודים על שיתוף הפעולה ומייחלים לחזרה לשגרה במהרה.

לכל שאלה או בירור, ניתן לפנות למוקד דנקל 9943*