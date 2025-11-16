החוף, הים והרוח: ספורטאים אולימפים ניקו חופים בראשל"צ

אירוע ניקוי חופים חוויתי וספורטיבי התקיים ביום שלישי האחרון, בשעות הבוקר, בחוף ראשון לציון. הפעילות נערכה בהובלת עמותת אקואושן, הוועד האולימפי בישראל ועיריית ראשון לציון, ובשיתוף פעיל של תלמידי חט"ב אבני חושן בעיר.

במסגרת הפעילות, הגיעו לחוף ספורטאים אולימפיים בהם יובל פרייליך, שחר טיבי, שלי בובריצקי, מאור עבו ושלי הילטון, שלקחו חלק פעיל באירוע לצד מדריכי העמותה ותלמידי בית הספר, תוך הדגשת ערכי החינוך והספורט למען הסביבה.

המשתתפים באירוע חולקו לקבוצות לפי צבעי חמש הטבעות האולימפיות, אספו פסולת מהחוף ולמדו על חשיבות השמירה על הסביבה הימית, בשילוב פעילויות ספורטיביות. האירוע הוא חלק מהמיזם המתמשך 'החוף הים והרוח האולימפית', המהווה המשך לשיתופי פעולה קודמים ומוצלחים בין אקואושן לוועד האולימפי: במהלך השנה התקיימו פעילויות דומות בשפך הירקון ובחוף שבי ציון, במסגרתם נאספו למעלה מ-400 ק"ג של פסולת.

ירדן הר לב, סמנכ"לית חינוך בוועד האולימפי, ציינה כי היוזמה נולדה מתוך חוויותיהם של הספורטאים הנפגשים מדי יום בהשלכות זיהום הים, וכי החיבור מטפח "אחריות ומחויבות אישית של כל אחת ואחד מאיתנו לעולם בר קיימא ובריא יותר".

שלוש הגופים ציינו כי פעולות חינוכיות מסוג זה תורמות הן להגנה על הסביבה והן לחיזוק תחושת האחריות האישית והחברתית בקרב הדור הצעיר.