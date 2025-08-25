נציגה מאיראן: ציפור שיר נדירה תועדה פעמיים בצמוד לכנסת

מומלצים -

ציפור שיר צעירה, נדירה ומרשימה בשם אירניה, שמקננת בעיקר בהרי טורקיה, הקווקז ואיראן, תועדה פעמיים בתוך יומיים בתחנה לחקר ציפורים הצמודה לכנסת. ביום שישי האחרון היא תועדה לראשונה, ואתמול (ראשון) היא נלכדה בשנית ושוחררה לטבע. בישראל נצפית הציפור בעיקר בזמן נדידת הסתיו והאביב.

בחברה להגנת הטבע מוסיפים כי האירניה שנלכדה וסומנה בטבעת, צעירה מדי מכדי לקבוע את הזוויג שלה ובשלב זה, קשה להכריע האם היא זכר או נקבה.

יותם בשן, מנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים, מציין כי "מדובר בלכידה ייחודית ומרגשת, המוסיפה עוד נדבך לסיפור הנדידה המרתק שעובר דרך ירושלים. בישראל, נמצאת אוכלוסייה קטנה ונדירה שדוגרת בפסגת החרמון, ובדרך כלל, באביב, נצפות אירניות בודדות ולעיתים אפילו לא אחת. אני מאושר שאנחנו זכינו לכל היופי הזה, כי אין צפר/ית שלא חושקים בתצפית איכותית שלה".

חיים בר, החברה להגנת הטבע

"האירניה היא ציפור יפה במיוחד, בעלת חזה כתום יפייפה, גרון בצבעי שחור-לבן וגב תכול. היא קרובת משפחה של אדום החזה, נחשבת לציפור גדולה יחסית, דוגרת בשיחים לא גדולים ובבתות הקוצניות של החרמון, לרוב בגובה של אלפיים מטרים ומעלה ומאופיינת בשירה נהדרת. הזכר הוא ציפור צבעונית במיוחד בעלת גוונים של אדום-כתום שחור ולבן, אבל הפרט שלכדנו אפור, ואם יילכד שוב בחודשים הקרובים, נוכל לדעת את זוויגו", הוסיף.