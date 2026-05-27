מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו הלילה (אור לרביעי) להפגין ליד פתח ביתו של מפקד כלא 10 בקריית אתא. המפגינים דפקו על דלת ביתו בקריאות: "משטרה צבאית, לפתוח".

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המחאה מגיעה על רקע מעצרי העריקים החרדים ובמיוחד בחורי הישיבות שבהם. בארגוני המחאה הקיצוניים איימו: "אם קציני המשטרה הצבאית וגורמי האכיפה ירגישו על בשרם קצת ממה שהם עושים למשפחות ולבני התורה, אולי הם יקבלו הרהורי תשובה". "גל המחאות כנגד סגל הפיקוד יימשך ככל שיימשכו המעצרים של בני הישיבות", מסרו.

מטעמו של הרמטכ"ל אייל זמיר נמסר: "הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע במשרתי צה"ל המגינים על המדינה ולהרתיע אותם מלבצע את תפקידם כחוק. צה"ל מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות כנגד הפורעים".

בתוך כך, המשטרה עצרה הלילה שלושה עריקים תלמידי ישיבות. מארגון הסיוע לעריקים "עם קדוש" נמסר: "הרשויות משכללות את שיטות הציד והרדיפה אחר בני הישיבות בחריצות מופלאה. לעין כל מתברר, שאליבא דמדינת ישראל, לימוד תורה ודבקות באורח החיים היהודי החרדי, הינו הפשע היותר גדול. מדינת ישראל הופכת למדינה היחידה ממדינות העולם הרודפת את לומדי התורה ושומרי האמונה ומשליכה אותם לכלא כאחרוני הפושעים!".

גם יו"ר יהדות התורה, יצחק גולדקנופף, התייחס למעצרים ומסר: "מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. לא מדובר בציבור שמהווה סכנה לשלום הציבור. את הנחישות והאכיפה מוטב שתפנה המשטרה כנגד הפשיעה הגואה בחודשים האחרונים. אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו".

כזכור, משטרת ישראל שינתה בתחילת החודש את ההנחיות לגבי מעצר עריקים ושיתוף פעולה עם הצבא. המפכ"ל דני לוי הנחה כי בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב במשך חצי שעה. אם בזמן הזה לא יגיע שוטר מצ"ח, העריק ישוחרר. התפתחות זו משמעותית מאוד מבחינת החרדים, שכן היא מגבירה את המעצרים.