מפגינים חרדים ניסו לפוצץ הערב (שלישי) כנס לגיוס למסלולים חרדיים בצה"ל בירושלים. תא"ל במיל' עפר וינטר היה נצור במבנה זמן מה כשבחוץ קראו לעברו המפגינים קריאות "בוגד". בסופו של דבר, וינטר יצא מהמקום בסיוע המשטרה.

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תא"ל במיל עופר וינטר מסר בתגובה: "זכיתי לדבר הערב בפני עשרות בחורים מהציבור החרדי שמעוניינים לשרת שירות משמעותי במהלך יריד המסלולים. זהו נוער נפלא וחלוץ שמייצג חלק משמעותי בציבור החרדי".

"צר לי על הקומץ הקיצוני ההזוי של הפלג הירושלמי שלא מייצג את החרדים ופוגע בציבור החרדי כולו. הם לא ירתיעו אותי בהמשך המאמץ להמשיך ולסייע לפעול לשילוב הציבור החרדי באופן ראוי לו בצה"ל. בקיצונים צריך לטפל ביד קשה, מבלי לפגוע בעולם התורה. אני מכבד את עולם התורה ואת הלומדים ולא נבהל מהקומץ ההזוי שבמקום ללמוד תורה, מבטל תורה ופוגע בציבור החרדי. את אלה שרדפו אחריי הייתי ממליץ למשטרה הצבאית לגייס אותם עוד הערב. לומדי תורה הם בטוח לא", מסר וינטר.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, מסר בתגובה: "ממש עכשיו בירושלים עשרות עריקים אלימים משתוללים, יורקים ומקללים את אלו שכן משרתים. בממשלה הבאה לא יהיה למשתמטים פנאי לרדוף אחרי חיילים ואזרחים שומרי חוק - הם יהיו עסוקים בלרוץ בטירונות".

יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל: "האלימות והרדיפה של צעירים חרדים שבסך הכול ביקשו להכיר מסלולי שירות היא חרפה שאין לה מקום במדינת ישראל. משתמטים מקבלים גיבוי, מי שמתגייס מקבל כתף קרה. איפה השר לביטחון לאומי? איפה ראש הממשלה? איפה סמוטריץ׳ שמפחד מהעסקנים החרדים. שקט הוא רפש. זו לא דרכה של תורה. זו כפירה בתורה ופגיעה במדינה ובטחונה. מדינת ישראל חייבת לעמוד באופן חד-משמעי לצד המתגייסים והמשרתים. לפעול ביד קשה מאוד נגד מעודדי ההשתמטות. בקרוב נעשה סדר".