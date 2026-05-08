מבצע "ביצה חלופית": הדרמה הלילית בקן הנשרים שהסתיימה בבקיעה נדירה

גוזל נשרים חדש בקע בימים האחרונים והחל את חייו באחד המצוקים בארץ, זאת לאחר מבצע אנושי מורכב שהציל את עונת הקינון של זוג נשרים בטבע.

המבצע יצא לדרכו בשבוע שעבר, כאשר פקחי רשות הטבע והגנים שעקבו אחר מצלמות האבטחה המוצבות בקינים, זיהו כי הביצה עליה דגרו הנשרים אינה בוקעת והסיקו כי היא עקרה.

כדי למנוע את נטישת הקן ואובדן עונת הרבייה, הוחלט על צעד חריג: החלפת הביצה הפגומה בביצה אחרת, "אבודה", שנמצאה ללא השגחה במקום אחר, בתקווה שהזוג יאמץ אותה כשלרשותם זמן קצר בלבד עד למועד הבקיעה המשוער.

הדרמה הגיעה לשיאה כאשר הפקחים השתלשלו אל הקן במבצע סנפלינג לילי כדי לבצע את ההחלפה מבלי לפגוע בנשרים או לגרום להם לנטוש את המקום. למרות התוכניות המוקדמות, הנשרים המקוננים לא הקלו על המלאכה והפגינו יצר הגנה חזק, מה שהפך את האירוע למאבק נחישות בין הפקחים לציפורי הטרף הגדולות לעיני המצלמות.