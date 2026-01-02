מטיילים בסופ"ש? שני אירועי חילוץ משיטפונות ביממה האחרונה

על אף ההפוגה בגשמים, שני חילוצים משיטפונות אירעו בתוך פחות מ-24 שעות, בנחל שורק ובנחל שילה. כוחות כיבוי והצלה מזהירים מפני סכנת חיים ממשית בנחלים ובכבישים מוצפים.

במקרה הראשון חילצו מחלצי יחידת להבה, בשיתוף צוותי כיבוי והצלה ממרחב בית שמש, אדם שנפל לשיטפון סמוך לנחל שורק. האיש רכב על סוס, השניים נפלו למים, הסוס הצליח להיחלץ ואילו הרוכב, שנפצע, נאחז בענף ולא הצליח לחלץ את עצמו. מחלצי היחידה, המשמשים גם כחובשים, העניקו לו טיפול רפואי בשטח והוא הועבר להמשך טיפול בידי כוחות הרפואה.

זמן קצר לאחר מכן, לוחמי האש ממחוז יו"ש חילצו שלושה בני אדם, בהם ילד קטן, לאחר שנלכדו על גג רכבם במהלך שיטפון בנחל שילה. הלכודים נתקעו בתוואי הנחל בעקבות זרימה חזקה, ולאחר הערכת מצב הוחלט לחלצם באמצעות סירה. מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים של מרחב שומרון חילצו אותם בבטחה אל הגדה, מצבם טוב.

דוברות כב"ה מחוז יו"ש

רב-רשף אופיר לוי, מפקד משמרת במרחב שומרון, מסר: "עם ההגעה למקום יצרנו קשר עם הלכודים ועמדנו על מצבם. בעקבות הזרימה החזקה ומיקום הרכב הוחלט לחלצם באמצעות סירה של היחידה לחילוצים מיוחדים. כאשר הגענו אליהם הרגענו אותם והסברנו להם את שלבי החילוץ".

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, מערכת הגשם האחרונה, שנמשכה בין ה-26 ל-29 בדצמבר, הביאה כמויות גשם חריגות, בעיקר בהרי המרכז, וגרמה להצפות ולשטפונות בנחלים.

בכבאות והצלה לישראל מדגישים: גם עם הפוגה בגשמים – חציית כבישים מוצפים, נחלים זורמים ומקורות מים, ברגל או ברכב, אסורה ומהווה סכנת חיים מיידית להיסחפות ולטביעה.

