שוטר לשעבר הצית את עצמו מול ביתה של בכירה באגף השיקום

שוטר לשעבר בשנות ה-40 לחייו, שסובל מפוסט-טראומה, נפגע הבוקר (שישי) באורח קשה עם כוויות לאחר שהצית את עצמו מול ביתה של בכירה באגף השיקום במשרד הביטחון ביישוב נווה אילן, שליד ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא מונשם ומורדם וסובל מכוויות בכל חלקי גופו.

במשרד הביטחון אישרו את המקרה הטרגי: "שוטר לשעבר בשנות הארבעים לחייו שהוכר באגף השיקום בשנת 2013, הצית עצמו לפני זמן קצר סמוך לבית של גורם באגף. צוות רפואי פינה אותו לבית החולים".

מהדסה עין כרם נמסר: "אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם פונה הבוקר גבר כבן 45 עם כויות בדרגות חומרה שונות על פני גופו. מצבו קשה, הוא מורדם ומונשם ומטופל ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים".

בפורום "יהלומי קרב" הגיבו לאירוע הטרגי: "אירוע זה הוא קריאת השכמה חדה לכולנו: המלחמה אולי תמה בשדה הקרב, אבל בנפשם של רבים מהלוחמים והלוחמות שלנו היא לא הסתיימה. אנחנו ממשיכים להילחם מדי יום ביום מול זיכרונות, מול פצעים נפשיים, מול מערכות שלא תמיד מקשיבות".

יצוין כי בשנה וחצי האחרונות ניסו לשים קץ לחייהם 279 חיילים, כך עולה מדוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת.