שבוע שני למלחמה עם איראן, הילדים עדיין ללא מסגרות חינוך, אך ההורים כבר יוצאים מהבית כדי לעבוד - ויש ביניהם מי שמצא את הפתרון המושלם לימים המאתגרים האלה.

יפעה, אמא מראשון לציון ומנכ״לית בחברת מיתוג ושיווק שעובדת מסביב לשעון, הבינה מהר מאוד שכדי שהחברה תמשיך לעבוד - היא צריכה למצוא פתרון יצירתי.

הבית הוא המשרד החדש - הצוות יושב בחדר נפרד כשברקע הילדים עם מטפלת צמודה, ופעילויות מוכנות מראש, הכל כדי לאפשר להורים להמשיך ולעבוד ללא שום הפרעות.

חלק מהעובדים החיוניים הם כמובן הרופאים והרופאות שעבודתם לא מפסיקה לרגע - וכדי לאפשר את זה גם להורים ביניהם, פתחו בבתי החולים קייטנה לילדים והם מבלים בה את רוב זמנם

למרות שהתרגלנו לחיות במצב חירום כבר יותר משנתיים, הפתרונות האלה עדיין לא זמינים לכל העובדים החיוניים בארץ, אלא רק במקומות שמעריכים את העובדים שלהם, ומנסים בכל זאת לשמור על שגרה ושפיות – עד שהכל יירגע והמסגרות ישובו לסדרם.

