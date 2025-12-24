חצי שעה מבאר שבע לתל אביב: הפרוייקט החדש למסילות מהירות

תקציב 2026 אושר לפני מספר שבועות, והיום (רביעי) משרד התחבורה הודיע על האצת הקמת המסילות המהירות מחיפה לשפיים ומנתב"ג לבאר שבע.

המסילות המהירות יאפשרו נסיעה במהירות של עד 250 קמ"ש והגעה תוך 30 דקות מתל אביב לחיפה, ומתל אביב לבאר שבע. במסגרת תקציב 2026, אושרה בממשלה תכניתה של השרה רגב לקידום פרויקטים תשתיתיים אסטרטגיים, כחלק מהרחבת רשת הרכבות הארצית וחיזוק החיבור בין צפון, מרכז ודרום המדינה.

הפרויקט יכלול תחנות חדשות, שדרוג תשתיות לאורך התוואי, הכנות לחיבור עתידי למסילה המהירה נתב"ג-שפיים והשלמת ההיערכות לקראת התחלת עבודות בשטח.

בנוסף, הממשלה אישרה קידום מסילות באר שבע-נתב"ג, הכולל הקמת שתי מסילות מהירות חדשות ושדרוג תחנת באר שבע. הפרויקט ייצור חיבור מהיר ונגיש מהדרום למרכז ולנתב"ג, ויאפשר הגעה מתל אביב לבאר שבע תוך חצי שעה. אושר תקצוב להשלמת קידום זמינות להכפלת המסילות, שיאפשר מעבר לשלב ביצועי מתקדם.

במקביל, אושרה השלמת אומדן המסילה הרביעית באיילון, לצד השקעות נוספות של עשרות מיליארדי שקלים בקידום רשת מסילות ארצית אחודה, שתחבר בין צפון, דרום, מרכז ויהודה ושומרון. מדובר ברכיב יסוד בתכנון לשנים הקרובות, שמטרתו לאפשר לרכבת ישראל לעמוד ביעדי 2040 של 300 מיליון נסיעות בשנה.

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "אישור הממשלה לפרויקטים הלאומיים שאנו דוחפים בכל הכוח הוא צעד דרמטי בחיבור ישראל. מסילות החוף המהירות ומסילות באר שבע נתב"ג יאפשרו נסיעה מהירה, תדירה ונגישה בין כל חלקי המדינה. מדובר בחלק מרכזי בחזון 'מחברים את ישראל', שמטרתו להפוך את הרכבת לחלופה מועדפת לרכב הפרטי ולהוביל את ישראל לעתיד תחבורתי מתקדם. מדובר בבשורה לאומית שתעצב את פני התחבורה הציבורית בישראל בעשורים הקרובים".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן: "הפרויקטים שאושרו בתקציב 2026 מהווים בסיס ליצירת רשת רכבות מהירה ואמינה מצפון ועד דרום. השלמת האומדנים למסילות החוף תאפשר לנו לעבור משלב התכנון לשלב ביצוע מלא. משרד התחבורה מחויב להאיץ את הפרויקטים, להסיר חסמים ולוודא עמידה בלוחות הזמנים לטובת הציבור".