ירי בלתי פוסק ליישובי הצפון; שיחות המו"מ בין ארה"ב ואיראן בעיצומן | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: עשרות רקטות וכטב"מים שוגרו במהלך סוף השבוע משטח לבנון - לאזור הצפון. השיגורים הללו הכניסו מיליוני ישראלים, המתגוררים בטווח שבין יישובי קו העימות, הסמוכים לגדר הגבול עם לבנון, ועד לתושבי חיפה והקריות, למרחבים המוגנים למשך שעות ארוכות ולאורך שעות היממה.

פנים מול פנים: שיחות המשא ומתן בין ארה"ב ואיראן בעיצומן

שיחות המשא ומתן הישירות בין ארצות הברית לאיראן החלו באיסלאמבאד, בירת פקיסטן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס עומד בראש המשלחת האמריקנית, ובראש זו האיראנית - יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבאף. עדיין לא ברור האם יושגו הסכמות כלשהן - או שמא השיחות יתפוצצו, ויובילו לחידוש התקיפות.

פניו של מוג'תבא הושחתו: התיאור המפורט ביותר של מצב המנהיג

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, סובל מפציעות קשות לאחר התקיפה האווירית שהרגה את אביו עלי בתחילת המלחמה, כך דווח ב"רויטרס" מפי שלושה אנשים גורמים המעורים בפרטים, במה שנראה כתיאור המפורט ביותר של מצבו של המנהיג עד כה. עם זאת, בסוכנות הידיעות הדגישו שלא יכלו לאמת את התיאורים.

דיווח: סין נערכת לשלוח מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן

המודיעין האמריקני מצביע על כך שסין נערכת לספק מערכות הגנה אווירית חדשות לאיראן בשבועות הקרובים, כך דווח ברשת CNN, לפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. עוד דווח כי בייג'ינג פועלת לניתוב המשלחות הללו דרך מדינות נוספות, כדי להסתיר את מוצאם

הצוות שב לכדור הארץ בשלום: משימת "ארטמיס 2" הסתיימה בהצלחה

היסטוריה בחלל: משימת "ארטמיס 2" הסתיימה בהצלחה, כאשר קפסולת אוריון, ובה ארבעה אסטרונאוטים שבה במהלך הלילה (בין שישי לשבת) לכדור הארץ בשלום, כעשרה ימים לאחר המראתם לחלל. במהלך הימים הללו, הם עברו מרחק של מאות אלפי קילומטרים, ועברו בסמוך לצד האפל של הירח.

